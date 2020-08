Debordo aux politiciens: ''Cessez d'inciter la jeunesse à la rivalité"

Face à la situation socio-politique assez tendue qui prévaut actuellement en Côte d’Ivoire, l’artiste Couper décaler, Debordo Leekunfa, a envoyé un message fort à la jeunesse ivoirienne ainsi qu’aux hommes politiques.

Debordo Leekunfa: ‘’Dire non à la manipulation, tel est mon combat‘’

A quelques semaines des élections présidentielles d’octobre 2020, la situation socio-politique nationale est très tendue. Depuis la décision du président Alassane Ouattara de se porter candidat à la présidentielle d'octobre, des manifestations de rue ont éclaté, donnant parfois lieu à des violences inouies, notamment à Bonoua, Daoukro et Divo qui ont été les théâtres de conflits intercommunautaires.

Cette situation ne laisse pas indifférent l’artiste Couper décaler, Debordo Leekunfa. Dans un message publié sur sa page Facebook, l'artiste a dénoncé l'attitude d'une jeunesse manipulable et manipulée par les hommes politiques. "Dis-moi quelle jeunesse tu es, je te dirai quel peuple tu seras. Une jeunesse qui vit dans l'émotion, le fanatisme, la complaisance, sera toujours la proie du pervers narcissique qui a pour armes la manipulation, le tribalisme‘’, a déploré Debordo Leekunfa.

S’adressant aux hommes politiques, Le Mimi a déclaré: "A nos politiques: cessez d'envenimer, inciter, attiser cette jeunesse à une rivalité ethnique. Le Dioula ne sera jamais l'ennemi du Bété ni du Baoulé; de même pour le Bété et pour le Baoulé...‘’, a-t-il rappelé. Pour l’ex meilleur ami de feu Dj Arafat, les jeunes ivoiriens doivent refuser de s’entretuer pour les intérêts des politiciens.

‘’Seuls les esprits faibles tomberont dans ce jeu de manipulation orchestrée par ces soient-disant intellectuels ! Jeune de Côte d'Ivoire, la stabilité, la paix de ce pays dépendent de toi ! Lève-toi! Bats-toi pour ton lendemain et assure ta descendance. On revient de loin, ne l’oublions pas ! Dire non à la manipulation, tel est mon combat‘’, a conclu Debordo Leekunfa.