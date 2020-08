Football : Une porte se ferme pour Wilfried Zaha

Déterminé à quitter Crystal Palace dans les prochaines semaines, Wilfried Zaha a vu son nom associé à plusieurs clubs ces dernières semaines. Au nombre de ceux-ci, Arsenal. Mais, au regard des derniers mouvements effectués par les Gunners, cette piste semble fermée.

Wilfried Zaha ne devrait pas rejoindre Arsenal

A 27 ans, Wilfried Zaha fait partie des ailiers les plus remuants de Premier League. Joueur clé de Crystal Palace, l’international ivoirien veut rejoindre un club plus ambitieux que son actuelle formation. Habitué à finir dans le ventre mou du championnat, Palace n’offre pas la possibilité à l’international ivoirien d’enrichir son palmarès et aussi de disputer la reine des compétitions, la Ligue des Champions. Wilfried Zaha est donc déterminé à quitter Crystal Palace pour rejoindre un cador.

Mais, ce ne sera pas à priori Arsenal. En effet, intéressés par la venue de l’ancien joueur de Manchester United la saison dernière, les Gunners ont finalement recruté son compatriote Nicolas Pépé. Cette saison encore, Zaha a été annoncé dans le viseur d’Arsenal. Mais, les locataires de l’Emirates ont choisi de miser sur Willian arrivé en provenance de Chelsea pour se renforcer au poste d’ailier.

Wilfried Zaha peut s’inquiéter

Auteur de 4 buts cette saison avec Crystal Palace, Wilfried Zaha est annoncé également sur les tablettes du Paris Saint-Germain et du Borussia Dortmund. Cependant, aucun de ces clubs n’a encore bougé pour l’ivoirien. A bientôt 28 ans, le temps presse pour le natif d’Abidjan. En effet, professionnel depuis bientôt 10 ans, il approche allégrement de la trentaine, et les clubs hésitent à investir des sommes importantes sur des joueurs proches de 30 ans.

En effet, Wilfried Zaha coûte cher et il est quasiment certain au vu de son âge qu’une plus-value ne peut être réalisée sur un éventuel transfert pour tout club qui va l’enrôler cette saison. L’ivoirien qui s’est attaché récemment les services de l’agent israélien Pini Zahavi va devoir espérer que son agent mette à profit sa connaissance du marché pour lui trouver un point de chute compétitif.