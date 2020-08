"Un Conseil constitutionnel sérieux doit rejeter le dossier de Ouattara"

Officiellement désigné candidat du Front populaire ivoirien (FPI) lors du congrès éclaté du 2 août dernier, Pascal Affi N’guessan déposera son dossier de candidature au scrutin présidentiel du 31 octobre 2020, ce jeudi 27 août 2020.

2020 : Affi N'guessan dépose son dossier de candidature, ce jeudi

Le candidat désigné du Front populaire ivoirien, Pascal Affi N’guessan, va déposer son dossier de candidature, ce jeudi 26 août 2020, au secrétariat de la Commission électorale indépendante (CEI), à Cocody. L’ancien Premier ministre a lui-même donné l’information lors d’une conférence de presse qu’il a animée au siège de son parti, mardi 25 août 2020. Il rejoindra le président Alassane Ouattara dont la candidature reste toujours contestée par l’opposition politique qui la juge « illégale » au regard de la Constitution qui limite à deux le nombre des mandats.

« J'appelle encore Ouattara à renoncer à briguer un autre mandat. Un troisième mandat de Ouattara va occasionner une guerre civile", a une fois plus lancé M. Affi, avant d’interpeller le Conseil constitutionnel sur les risques auxquels il exposera la Côte d’Ivoire en cas de mauvaise interprétation de la constitution. "J'appelle le Conseil constitutionnel à ne pas mettre de l'huile sur le feu. Un Conseil constitutionnel sérieux doit rejeter la candidature de Ouattara. Le conseil constitutionnel ne doit pas être le détonateur d'une nouvelle guerre civile", a interpellé l’ancien Premier ministre.

La Côte d’Ivoire a replongé dans un nouveau cycle de violence depuis l’annonce le 6 août dernier du président Ouattara de briguer un troisième mandat présidentiel. Les mouvements de contestation qui s'en sont suivis depuis lors, ont parfois donné lieu à de violents heurts entre manifestants et forces de l’ordre ou à des affrontements intercommunautaires dans certaines localités, notamment Bonoua, Gagnoa, Divo, Grand Zattry et Daoukro. Au moins 9 personnes ont déjà perdu la vie; on dénombre une centaine de blessés, plusieurs dégâts materiels et de nombreuses arrestations dont des personnalités politiques et de la société civile.