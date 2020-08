Présidentielle: Odette Lorougnon du FPI met Ouattara au défi

Odette Lorougnon, cadre du FPI proche de Laurent Gbagbo, n’a pas attendu longtemps pour apporter la réplique au président Alassane Ouattara qui, lors de son investiture en tant que candidat du RHDP à la présidentielle de 2020, a indiqué que ses adversaires ont « peur » de l’affronter aux élections.

Odette Lorougnon recadre Ouattara: "Si vous êtes courageux, n'écartez pas vos adversaires"

« Ils (Gbagbo, Bédié, Soro) ont peur car ils savent qu’ils ne peuvent pas gagner. Ce sont des peureux. Ceux qui veulent s’engager dans la violence auront des comptes à rendre. Le temps où l’on pouvait accéder au pouvoir par accident, est passé », a lâché, samedi 22 août, Alassane Ouattara lors de son investiture. Cette déclaration du chef de l’État sortant est consécutive aux violentes manifestations de l’opposition contre sa candidature jugée « illégale » au regard des articles 55 et 183 de la Constitution qui limite à deux le nombre des mandats.

Pour le candidat du RHDP, rien dans la Constitution de 2016, ne l’empêche de se porter candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. « Tous les observateurs de bonne foi savent qu’étant dans la 3e République, rien ne m’empêche d’être candidat. C’est le cas pour mes prédécesseurs s’ils remplissent toutes les conditions car il n’y a pas de rétroactivité dans la Constitution », a-t-il déclaré du haut de son pupitre.

En réaction, Odette Lorougon n’a pas hésité à apporter la réplique: « C'est vous qui avez plutôt peur de Bédié et Gbagbo (...) Si vous êtes courageux, n'écartez pas vos adversaires », a-t-elle fait savoir. Si l’éligibilité d’ Henri Konan Bédié à cette élection ne souffre d’aucune ambiguïté, ce n’est pas le cas pour Guillaume Soro et Laurent Gbagbo. Condamnés par contumace à 20 ans de prison chacun, leurs noms ont été retirés de la liste électorale. Or, stipule la loi fondamentale ivoirienne, pour être éligible, il faut être électeur.

Acquité par la CPI, Laurent Gbagbo, en attente d'un éventuel procès en appel, réside toujours à Belgique, quand Guillaume Soro, lui, est contraint à l’exil en France, sous la menace d’un mandat d’arrêt international.