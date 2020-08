3è mandat: Ce qu'Ahipeaud Martial et ses pairs proposent à Ouattara

Réunis au sein de l'Alliance des Générations Ivoiriennes Républicaines Pour la Démocratie et la Paix (AGIR pour la Démocratie et la Paix), Ahipeaud Martial et plusieurs autres leaders d'opinions ont décrypté l'actualité socio-politique nationale. Au terme de leurs observations et pour favoriser un climat de paix, préalable pour des élections apaisées en Côte d’Ivoire, Agir pour la Démocratie et la Paix a proposé, lundi 24 août 2020, une batterie d'actions au président de la République, entre autres le report de l’élection présidentielle d’octobre prochain. Ci-dessous l'intégralité de la déclaration signée par Ahipeaud Martial, Fondateur et 1er Secrétaire Général de la FESCI, et par 7 autres de ses pairs.

Ahipeaud Martial: "Aucun pouvoir ne peut justifier la guerre entre les populations ivoiriennes"

Le Jeudi 06 Août, à la veille de la célébration du 60ème anniversaire de l’accession à la liberté politique de notre pays, le Président Alassane Ouattara, dans une allocution à la nation, informait tout le peuple ivoirien de son intention, de briguer la magistrature suprême de la côte d’ivoire pour un 3ème mandat en octobre prochain.

Suite à cette annonce, des actions de contestations et mouvements de protestations populaires ont lieu dans le pays. Malheureusement, ces mouvements ont muté très vite en confrontations entre communautés et occasionné des morts et des destructions de biens mettant ainsi, la Côte d’Ivoire dans une dynamique qui risque, si rien n’est fait, de la conduire tout droit vers une forme de violence jamais encore connue dans ce pays.

En effet, depuis la disparition du Premier Président de la République en décembre 1993, notre pays est passé par, entre autres, un boycott actif en 1995, un coup d’état en 1999, une transition militaire et des élections calamiteuses en 2000, un Forum de la Réconciliation Nationale en demi-teinte en 2001, une tentative de coup d’État muée en rébellion en 2002, une crise post-électorale avec plus de 3000 morts en 2010-2011 et enfin une constitution dont l’interprétation à géométrie variable risque de conduire certainement à une autre crise politique et civile gravissime dans les mois à venir.

En trois décennies, la Côte d’Ivoire est passée par la résolution de ses contradictions politiques par la voie de la violence sans pour autant avoir eu un résultat définitif puisqu’en ce moment, se dessine encore une autre grave crise. Le point d’achoppement de cette dernière crise reste la constitution de 2016 dont les interprétations restent équivoques et contradictoires.

De ce qui précède, Nous, signataires du présent appel, • Convaincus que les solutions violentes ont largement été exploitées pendant ces trois dernières décennies et qu’elles ont montré leurs limites ;

• Conscients que les mêmes causes entraînent les mêmes effets et qu’après la guerre il faudra toujours parler de paix et de réconciliation ;

• Désireux de voir les vraies questions de notre pays être mises sur la table pour être débattues et solutionnées définitivement pour le bien de notre peuple ;

• Convaincus que la démocratie et la justice sont les conditions sine qua nun pour la stabilité socio-politique et pour le développement économique de notre pays

• Désireux d’apaiser le processus électoral et d’inscrire la constitutionnalité des décisions et actes du pouvoir exécutif sous le contrôle effectif du peuple, des institutions de la république et de nos lois

• Dénonçant les atteintes à la démocratie et à la justice de la part de toute la classe politique

1. Appelons l’ensemble des générations de notre pays à une alliance fondée sur le sacro-saint principe de la République Laïque et Démocratique ;

2. Demandons une concertation de toute la classe politique ivoirienne pour un réexamen du processus électoral en cours avant toute élection ;

3. Demandons par conséquent au Président de la République le report de l’élection présidentielle prévue pour le 31 Octobre 2020

Nous réaffirmons notre détermination à travailler à une solution pacifique de la question électorale parce que rejetant fermement toute option autre que celle des urnes. Nous appelons le peuple ivoirien, l’ensemble des acteurs de la société civile et la classe politique à nous rejoindre. Un programme d’activités est proposé, et comporte notamment

 la concertation avec toutes les composantes de la vie politique, économique, sociale et religieuse pour les amener à voir ensemble les options les plus idoines pour éviter à notre pays une autre crise inutile .  Cette concertation aboutira à l’organisation d’un rassemblement de toutes les forces vives de la nation engagées pour la paix et la démocratie.

La date sera communiquée dans les jours qui viennent après accord des parties consentantes et se tiendra scrupuleusement dans les conditions légales.  La concertation avec le gouvernement pour la réforme de la CEI, du Conseil Constitutionnel ainsi que du processus électoral en cours.

 La Convocation des Etats Généraux du peuple ivoirien pour définir le contenu d’un programme qui devrait permettre au pays de devenir véritablement démocratique et de se mettre en route pour son développement, dans la Paix.

L’heure est à la mobilisation de toutes les forces vives de la Nation. Aucune personne, encore moins, aucun pouvoir, ne peut justifier la guerre entre les populations ivoiriennes. Vive le bulletin de vote et abats la violence ! Vive la République de Côte d’Ivoire Vive les Générations Ivoiriennes Républicaines engagées pour la démocratie et la paix!

SIGNATAIRES

Dr AHIPEAUD Martial Joseph, Fondateur et 1er Secrétaire Général de la FESCI

Dr BEHIRI Brice, Coordonnateur National URGENCES PANAFRICANISTES,

ASSIPO Désiré, Président du Réseau pour L’Emergence et la Valorisation de L’Afrique, REVE-Afrique, Candidat déclaré

NGUESSAN Apollinaire, Président Afrique Ecologie Les Verts, AEV,

BEUGRE Ako Thomas, Président de L’Alliance pour la Démocratie et le Développement Intégral,

ADDI KOUADIO Kouamé, Président de L’Alliance Ivoirienne pour la Renaissance, AIR Candidat déclaré

NGUESSAN François, Secrétaire Général de L’Alliance pour la Démocratie en Afrique, Côte d’Ivoire

TAN LAH Fabrice, Secrétaire Général du Mouvement des Jeunes Démocrates pour la Paix en Côte d’Ivoire