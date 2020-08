Football, mercato: L'ivoirien Jérémie Boga finalement vers Rennes?

Agé de 23 ans, Jérémie Boga est assurément l’un des joueurs les plus convoités cette saison en Italie. Le joueur de Sassuolo, auteur de 11 buts cette saison et ancien joueur de Chelsea, pourrait quitter son club lors de ce mercato.

Jérémie Boga de retour en France ?

Né à Marseille et enrôlé dès ses 13 ans par Chelsea, Jérémie Boga a mis du temps avant d’éclore. Passé notamment par plusieurs prêts, l’international ivoirien s’est littéralement éclaté cette saison avec Sassuolo. En 34 matchs, l’ailier ivoirien a signé 11 buts avec le club de Serie A. Ces belles prestations n’ont pas échappé aux clubs européens qui souhaitent attirer Jérémie Boga dont le prix a été fixé à 30 millions d’euros, soit plus de 19 milliards de Francs CFA par Sassuolo. Parmi les clubs intéressés par le jeune joueur, on trouve une vieille connaissance de Boga, le Stade Rennais. A en croire Foot Mercato, le club breton serait prêt à mettre le paquet pour le joueur qu’il avait accueilli en prêt lors de la saison 2015-2016.

Jérémie Boga pour oublier Mbaye Niang ?

En une saison passée à Rennes, Jérémie Boga n’était pas véritablement parvenu à se montrer à son avantage. En 31 matchs avec le club noir et rouge, il avait signé 3 buts avant d’être de nouveau prêté à Grenade, club espagnol, par Chelsea. Cet éventuel retour du gaucher ivoirien pourrait être lié à l’avenir d’un autre africain. Il s’agit de l’attaquant sénégalais Mbaye Niang. Même si Jérémie Boga ne venait pas compenser poste pour poste le départ de l’avant-centre sénégalais, une vente de Niang estimé à 30 millions d’euros par sa direction pourrait permettre à Rennes d’obtenir les liquidités nécessaires pour conclure un transfert du joueur de Sassuolo. Cependant, Rennes devra faire avec la concurrence de l’Atalanta, du FC Séville, de Naples ou encore du Borussia Dortmund annoncés sur les rangs pour le joueur.