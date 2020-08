Kerozen Dj aux rouages de la FIF: "Drogba va vous faire éternuer"

L'artiste Couper-décaler, Kerozen Dj, s'est prononcé sur le rejet de la candidature de Didier Drogba à l’élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football ( FIF) jeudi 27 août.

Kerozen Dj: ''Mon coeur ne bat même pas. Je suis serein''

L'invalidation de la candidature de Didier Drogba à l’élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football, annoncée, jeudi, continue de susciter des réactions. Pour les partisans de l’emblématique capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, cette décision est un non événement.

Dans une publication sur la toile, l'ex international ivoirien, Zoro Marc, a dénoncé des irrégularités dans ce processus électoral.

''Tellement ils ont manqué d'intelligence sur ce coup là et ils sont dans le faux, le nom de Sam Etiassé n'est pas mentionné sur la liste des membres ayant participé à cette forfaiture, mais il a signé. Le doyen Soumahoro dit qu'il n'a jamais participé à cette réunion. Le ministre Diby n'a jamais signé un courrier qui dit qu'il démissionne de son poste de président de ladite commission. Le doyen Kouadio Kouadio a dit n'avoir jamais participé à cette réunion. Alors, au vu de ce qui précède, cette décision est nulle et non avenue'', a-t-il indiqué.

Puis de demander au "Peuple sportif" de rester serein car "la victoire sera de notre côté''. Quant à l'artiste Couper-décaler, Kerozen Dj, il a fait savoir qu'il n'est nullement inquiété par cette décision d'invalidation de la candidature de Didier Drogba.

''DD11 la légende. Mon cœur ne bat même pas. Je suis serein. La prophétie va s'accomplir. DAHIZOKO. DERNIÈRE MINUTE ZOUZOUWÔWÔ. Même quand le sac de piment est vide, tu ne mets pas ton nez dedans. Tu vas éternuer'', a-t-il posté sur sa page Facebook.