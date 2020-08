FIF - Sory Diabaté à Drogba: " Tu as perdu, tu attends ton tour"

Sory Diabaté poursuit sa tournée à l’intérieur du pays. Présent dans la région du Kabadougou, le candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football a appelé jeudi au respect des textes et règles qui régissent l’instance.

Sory Diabaté pour le respect des textes

Déclaré éligible jeudi par la Commission électorale de la Fédération ivoirienne de football, Sory Diabaté est toujours en tournée à l’intérieur de la Côte d’Ivoire où il présente aux clubs sa vision pour le football. Le vice-président de la FIF était jeudi à Odienné à l’occasion de la dernière étape de sa tournée dans la région.

A cette occasion, Sory Diabaté, selon L’Intelligent d’Abidjan, a insisté sur le respect des règles qui encadrent le fonctionnement de la Fédé. « Quelqu’un est élu pour 4 ans, quand son mandant finit, on part à l’élection. On le laisse travailler. Il faut arrêter les coups d’Etat, ça ne mène nulle part (…) tu as perdu, tu attends ton tour », a laissé entendre le président de la Ligue professionnelle de football.

Accompagné des membres de son staff, Sory Diabaté a pris le temps de dévoiler les 11 axes prioritaires de son programme pour « la grandeur du football ».

Soutien renouvelé à Sory Diabaté

A Odienné, Sory Diabaté a pu une nouvelle fois compter sur le soutien de Solidarité FC et Sugar FC, deux clubs de D3 qui ont accepté de parrainer sa candidature. Le candidat qui vise les voix des trois clubs que comptent la ville d’Odienné, a assuré que son projet pour la FIF a été conçu de concert avec les dirigeants de clubs.

« Avant de faire un projet, il faut avoir une vision. Ensemble, avec les présidents de clubs, nous avons estimé que nous sommes mieux placés pour faire connaitre nos besoins (…). Il faut fabriquer un produit qui répond aux besoins du consommateur », a expliqué celui qui a été président de l’Entente sportive de Bingerville.

Pour rappel, Sory Diabaté et Idriss Diallo sont les deux candidats retenus pour l’élection à la présidence de la FIF. La candidature de Didier Drogba a, quant à elle, été rejetée.