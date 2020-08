Grosse pression de la FIFA sur la FIF après le rejet du dossier de Drogba

L’intervention de la FIFA après le rejet de la candidature de Didier Drogba par la Commission électorale de la FIF est désormais officielle. Le courrier détaillant les intentions de l’instance mondiale et adressé à Sam Etiassé a été publié ce vendredi après-midi.

Elimination de Drogba: La FIFA veut voir clair

L’information est désormais officielle. La FIFA a invité la FIF à suspendre le processus électoral actuellement en cours; et ce, quelques heures après l’annonce du rejet de la candidature de Didier Drogba et de la validation de celles d’Idriss Diallo et de Sory Diabaté par la Commission électorale. L’instance mondiale veut maitriser les détails qui ont abouti à cette décision qui serait intervenue dans des conditions difficiles.

C’est ce qui ressort du courrier adressé à Sam Etiassé, Directeur exécutif de la FIF, par Fatima Samoura, Secrétaire générale de la FIFA. « Nous avons appris de diverses sources que la Commission électorale et/ ou son président élu à l’AG de Yamoussoukro, en particulier n’ont pu conclure leurs travaux lors de leur dernière assemblée, conformément à la mission qui leur avait été confiée », précise la note de la FIFA.

Le PV qui aurait validé Drogba réclamé

Dans son courrier, Fatou Samoura invite Sam Etiassé à mettre à sa disposition plusieurs documents dont le procès-verbal de la réunion de la Commission électorale en date du 8 août qui aurait validé la candidature de Didier Drogba. Outre ce document, l’organisation basée en Suisse souhaite disposer du PV de l’AG ordinaire de la FIF du 4 juillet dernier à Yamoussoukro, de la liste des membres de la Commission électorale, du Pv de la réunion de la Commission électorale du 25 août 2020 ainsi que du Pv de la réunion du Comité exécutif de la FIF « qui aurait eu lieu après celle de la Commission électorale le 8 août 2020 ». Du côté des fans de Drogba, on est satisfait de voir la FIFA intervenir une nouvelle fois dans le processus. Quant à Sam Etiassé, il est sommé de faire parvenir ces documents ce vendredi 28 août 2020 à la FIFA.