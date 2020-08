Emmanuela Kéita recadre Yvidero sur une affaire de plagiat: La raison

La web comédienne ivoirienne Yvidero est au coeur d'une vive polémique qui alimente la toile depuis quelques heures.

Yvidero accusée d'avoir volė le projet d'un étudiant

Yvidero a présenté le jeudi dernier sur sa page Facebook, le premier numéro d'une émission intitulée ''Le Confessionnal''. Une lucarne qui permet de recueillir le témoignage d'une personne ayant été marquée par les coups de la vie.

A peine dévoilée, que cette émission est aussitôt critiquée par de nombreux internautes qui accusent la web comédienne d'avoir plagié le projet. Et sa réaction ne s'est pas fait attendre.

Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, vendredi, Yvidero a craché ses vérités à la face de ses détracteurs. ''...Des gens, en temps normal, qui ne peuvent même pas s'arrêter devant moi pour me parler; à cause de Facebook, tout le monde me plie... mais je l'accepte. C’est le boulot que j'ai choisi. Moi je ne me justifie plus. Que les gens disent ce qu'ils veulent. La finalité, travaillons. Gagnons l'argent et occupons nous de nos enfants. On ne parle plus. Tout ce que vous avez dit est vrai. Il n'y a rien qui est faux. Ok. Donc avançons...'', a reconnu Yvidero.

Cette sortie de la web comédienne a suscité de nombreuses réactions dont celle de la blogueuse Emmanuela Keita qui a publié des captures d'écran qui montrent que l'émission présentée par Yvidero, a été initiée par un jeune étudiant répondant au nom de Kouamé Koffi Aimé.

Recherchant de l'aide, ce dernier aurait proposé le projet à la web comédienne qui se l'est ensuite approprié. ''Il faut éviter l’arrogance et le mépris pour son prochain quand ces derniers ont très peu de moyens ! C’est bien beau de dire: je n'ai pas que ça à faire. J’ai des émissions qui m’attendent et les blabla habituels de personnes zélées consumées par la honte !'', a écrit Emmanuela Keita.

Avant d’ajouter: ''On ne te demande pas de répondre car ceci n’est en rien un clash ou un règlement de compte. Mais plutôt, rendre à César ce qui appartient à César sans jeux de mots. Ce jeune à qui appartient cette idée n’a que 21 ans et les rêves pleins la tête ! A défaut de l’aider, tu aurais dû juste lui laisser ce projet et le laisser se débattre !''.