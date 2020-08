Football: Kalidou Koulibaly veut coûter moins cher

Désireux de quitter Naples cet été, Kalidou Koulibaly est courtisé par Manchester City. Cependant, les Skyblues sont refroidis par le prix fixé par le club italien pour son roc de 29 ans, face à cette situation, l’ancien messin a décidé de prendre les choses en main.

La demande de Kalidou Koulibaly à Naples

Auteur de solides prestations avec Naples, Kalidou Koulibaly fait partie des joueurs les plus courtisés à son poste. L’international sénégalais est notamment dans le viseur de Manchester City. Le club anglais a ainsi formulé une offre de 63 millions d’euros et 10 en bonus, soit en tout plus de 48 milliards de Francs CFA. Cette somme a été jugée insuffisante par Naples qui réclame 80 millions d’euros, soit plus de 52 milliards de Francs CFA. Ce montant qui refroidit les Citizens, a fait sortir Kalidou Koulibaly de ses gongs. Le joueur a ainsi demandé à Naples de réduire le montant demandé afin de pouvoir faciliter un transfert. L’ancien joueur du FC Metz souhaite rapidement être fixé sur son avenir en rejoignant Manchester au plus tôt.

Kalidou Koulibaly doit-il craindre Messi ?

Déjà d’accord avec Manchester City, Kalidou Koulibaly a été contacté par Pep Guardiola. Le coach espagnol souhaite associer le sénégalais qui a disputé 25 matchs avec Naples lors de la saison écoulée à l’ivoirien d’origine, Nathan Aké. Cependant, l’intransigeance de Naples pourrait ne pas être le seul frein à ce transfert. En effet, la possible arrivée de Léo Messi pourrait profondément chambouler le mercato du vice-champion d’Angleterre. Déjà menacé la saison dernière par l’UEFA en raison du fair-play financier, City devra donc jouer placé s’il souhaite enrôler Kalidou Koulibaly et Léo Messi.

Il n’est pas exclu que des ventes soient réalisées, notamment dans le secteur offensif particulièrement garni de l’équipe de l’Etihad Stadium. Les prochaines semaines pourraient donc être agitées du côté de Manchester. En attendant, Kalidou Koulibaly devra espérer un accord avec Aurelio De Laurentis, président de Naples réputé coriace quand il s’agit de négociations.