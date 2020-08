Laurent Gbagbo, ses partisans assiègent la CEI pour sa candidature

Laurent Gbagbo dépose sa candidature pour l'élection présidentielle de 2020. C'est du moins cette démarche que des centaines de partisans de l'ancien président ivoirien ont entamé cette démarche auprès de la Commission électorale indépendante (CEI), ce lundi.

Dépôt en fanfare de la candidature de Laurent Gbagbo à la CEI

31 août 2020, dernier jour utile pour faire acte de candidature à l'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. C'est bien ce jour que choisit Laurent Gbagbo pour déposer son dossier de candidature. Lors de sa conférence de presse du mercredi dernier, la plateforme Ensemble pour la démocratie et la justice (EDS) avait en effet dénoncé la radiation de leur leader de la liste électorale. Et, prenant la communauté nationale et internationale à témoin, EDS avait indiqué dans sa déclaration : « C’est pourquoi il déposera la candidature du président Laurent Gbagbo selon les procédures prévues. »

Et comme indiqué par ces opposants, ce sont de nombreux militants et sympathisants de l'ex-chef d'État qui ont pris d'assaut le siège de la Commission électorale indépendante pour le dépôt de son dossier de candidature. « Son nom est écrit, dans le livre de vie, personne ne pourra l'effacer il est écrit pour l'éternité », « Hein, hein, Gbagbo arrive. Hein hein, Gbagbo arrive », scandaient ces pro-Gbagbo accompagnés par une fanfare. Pour donc éviter des troubles à l'ordre public, des forces de l'ordre ont été massivement déployées pour encadrer ces militants mobilisés pour la candidature de leur champion.

Il y a cependant un hic, dans la mesure où Laurent Gbagbo s'est vu refuser sa demande de passeport ordinaire. De même, son poulain Charles Blé Goudé et Guillaume Soro ont été radiés de la liste électorale. N'empêche que ses militants qui ont pris d'assaut le siège de l'organe électoral dirigé par le Magistrat Hors Hiérarchie, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, espèrent que la candidature de Laurent Gbagbo sera bel et bien validée pour le scrutin du 31 octobre prochain. Mais les prévisions de la météo politique actuelle annoncent des nuages à l'horizon, avec quelques orages, si l'on se réfère aux récentes manifestations de l'opposition.