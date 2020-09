Football: Akpa Akpro, champion d'Afrique 2015, renait

Champion d’Afrique 2015 avec les Eléphants de Côte d’Ivoire, Jean-Daniel Akpa Akpro avait quelque peu disparu des écrans radars. En Italie depuis quelques temps, le défenseur latéral et milieu de terrain vient de signer un contrat pour le moins surprenant.

Akpa Akpro, nouveau joueur de la Lazio

C’est une grosse surprise en Italie. Joueur de l’US Salenitana en Serie B (deuxième division italienne) depuis 2018, Jean-Daniel Akpa Akpro s’est engagé avec la Lazio de Rome pour les 4 prochaines saisons. Capable d’évoluer en tant que défenseur latéral ou milieu de terrain axial, l’international ivoirien effectue ainsi un énorme bond dans sa carrière.

Akpa Akpro rejoint un club qualifié pour la prochaine Ligue des Champions et qui a démontré qu’il possède les arguments pour titiller la Juventus dans la course au titre de champion d’Italie. Très apprécié de Simone Inzaghi, coach de la Lazio, le champion d’Afrique 2015 a disputé cette saison 31 matchs de Serie B au cours desquels il a signé 2 buts et délivré 3 passes décisives.

Akpa Akpro à la Lazio pour rêver des Eléphants

Né à Toulouse, Jean-Daniel Akpa Akpro s’est révélé avec le club de la ville française qui l’a formé. Entre 2011 et 2017, il a disputé 143 matchs et signé 6 buts avec le Téfécé. Sélectionné à 11 reprises avec les Eléphants de Côte d’Ivoire, le joueur de 27 ans a connu un passage à vide. Ses derniers mois à Toulouse ont été particulièrement compliqués.

N’entrant plus dans les plans de l’encadrement technique, il a ensuite rejoint la deuxième division italienne. Ce transfert sonne comme une renaissance pour un joueur qui n’a plus connu la sélection nationale depuis 2015. Avec ce retour au premier plan, le joueur polyvalent peut espérer un retour en équipe nationale même si à son poste, les places au sein de l’effectif du coach Patrice Beaumelle coûtent cher.