Présidentielle: Tiken Jah est très inquiet, voici son message d'alerte

Tiken Jah Fakoly est inquiet à un mois de la présidentielle du 31 octobre 2020. Le chanteur ivoirien de reggae craint une autre crise postélectorale après celle de 2010-2011 qui a officiellement fait 3 000 morts.

Tiken Jah sonne l'alarme à un mois de la présidentielle

La Côte d'Ivoire se prépare à organiser l'élection présidentielle à l'issue de laquelle sera connu le futur chef d'État ivoirien. À un mois de cette échéance électorale, l'atmosphère politique est tendue. La candidature d'Alassane Ouattara, le président sortant, divise les Ivoiriens et a occasionné des manifestations à Abidjan et dans des villes de l'intérieur. Des morts ont été signalées à Bonoua, Divo, Daoukro et Gagnoa. Tout ceci conduit Tiken Jah Fakoly à s'inquiéter pour l'avenir du pays.

Dans une publication sur sa page Facebook, la star ivoirienne du reggae déplore que la Côte d'Ivoire soit "de retour dans le magnan politique". "Les 3000 morts de 2010-2011 déjà oubliés...", a écrit le reggaeman. "Ivoiriennes, Ivoiriens, la Côte d'Ivoire n'a besoin que des COR, Côte d'Ivoire ou rien. Tant qu'il y aura des GOR, ADOOR, BOR, AOR, MOR, SOR et consorts... Il n'y aura que des pro-Gbagbo, des pro-ADO, des pro-Bédié, des pro-Affi, des pro-Mabri, des pro-Soro... Tant qu'il n'y aura pas de pro-Cote d'Ivoire. Il n'y aura pas de prodémocratie...", s'est exprimé Tiken Jah.

L'auteur de la célèbre chanson "Mangecratie" estime que "le jour où le peuple privilégiera les intérêts de la Côte d'Ivoire, au détriment de ceux des individus qui se croient indispensables... Le jour où GOR, ADOOR, BOR, AOR, MOR et SOR s'uniront et crieront COR, Côte d'Ivoire ou rien, la Côte d'Ivoire gagnera face à des individus prêts à la massacrer pour leur pouvoir...", a-t-il publié.

Tiken Jah Fakoly s'était attiré la foudre de certains internautes qui jugeaient que l'artiste demeurait silencieux sur la candidature d'Alassane Ouattara alors qu'il avait bandé les muscles contre Henri Konan Bédié.