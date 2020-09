2020: Marie Carine Bladi, l'ex Miss qui veut diriger la Côte d'Ivoire

L’ex-première dauphine du concours de beauté, Miss Côte d’Ivoire 2002, Marie Carine Bladi, est candidate au scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. La présidente du parti Nouvel Ivoirien Côte d’Ivoire Nouvelle (NICIN), a déposé son dossier de candidature, lundi 31 août dernier au siège de la Commission électorale indépendante (CEI).

L'ex Miss Marie Carine Bladi à la conquête de la présidence de la République de Côte d'Ivoire

Elle a joint l’acte à la parole, lundi 31 août dernier au siège de la Commission électorale indépendante. Marie Carine Bladi Epse Davidson, l’ex-reine de la beauté ivoirienne, a déposé son dossier de candidature au scrutin présidentiel du 31 octobre 2020.

Candidate féminine la plus sérieuse, celle qui veut succeder au président Alassane Ouattara, est partie intégrante de la short-liste des candidats ayant déposé un dossier complet auprès de la permanence de l’institution en charge de l’organisation de la prochaine échéance électorale. En se présentant à la magistrature suprême, la présidente du parti Nouvel Ivoirien Nouvelle Côte d’Ivoire, se dit déterminée à renverser l’ordre préétabli.

Chrétienne et fervente croyante, Queen Mary Davidson est convaincue que la Côte d’Ivoire et l’ensemble du peuple ivoirien, ne retrouveront leur salut qu’à travers l’aide de Dieu. C’est tout logiquement qu’elle a, lors du dépôt de son dossier de candidature, lundi dernier, invité les Ivoiriens dans toutes leurs composantes, à faire le choix du NICIN, son parti, le samedi 31 octobre prochain, afin que, de par son canal, le plan de Dieu se réalise pour l’ensemble des populations ivoiriennes.

«La Côte d’Ivoire connaîtra un jour nouveau. De par mon passage en ce lieu, Dieu s’est levé pour la Côte d’Ivoire. Dieu s’est levé pour les Ivoiriens. Je suis ici à cause de vous et pour vous. Faites le choix du NICIN pour que de par mon canal, les plans de Dieu et de restauration de vos vies, se concrétisent », lançait-elle lundi dernier après le dépôt de son dossier de candidature.

A 36 ans, faut-il le souligner, l’ancienne reine de beauté, ingénieure commerciale de formation, est la plus jeune candidate à cette élection à laquelle elle pourrait avoir comme concurrents directs le chef de l'Etat sortant, Alassane Ouattara; les anciens présidents Henri Konan Bédié (PDCI-RDA) et Laurent Gbagbo, et peut-être Guillaume Soro.