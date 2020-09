Bédié persiste : "Alassane Ouattara viole la Constitution"

À un mois de la présidentielle ivoirienne, Henri Konan Bédié continue de durcir le ton devant la candidature d'Alassane Ouattara. Le président du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) est vivement opposé à la volonté du chef de l'État de briguer un 3e mandat. Pour le "sphinx" de Daoukro, le candidat du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) viole la Constitution.

Bédié se dresse contre la candidature de Ouattara

Alassane Ouattara a-t-il le droit de briguer un 3e mandat à la tête de la Côte d'Ivoire ? Le débat fait rage actuellement. Les adversaires politiques du président ivoirien sont formels : la Constitution ne l'autorise nullement à être candidat à la présidentielle du 31 octobre 2020. Ce point de vue est battu en brèche par le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Les partisans d' Alassane Ouattara soutiennent que leur mentor est éligible pour un autre quinquennat. Henri Konan Bédié fait partie des personnalités politiques qui se dressent contre la volonté du chef de l'État de prendre part à la course pour sa propre succession.

Dans une interview accordée à Le Monde, Henri Konan Bédié a taclé son ancien allié. "Alassane Ouattara viole la Constitution en se présentant pour un troisième mandat. Sa candidature est illégale et tout le monde le sait. L’opposition s’en indigne et manifeste bruyamment. Pour le moment, nous faisons en sorte que l’élection se tienne à la date prévue. Nous savons que le temps presse pour que la CEI soit mise aux normes internationales et en conformité avec l’arrêt de la Cour africaine des droits de l’homme. Mais s’il y a une bonne volonté de la part du régime en place, un dialogue suivi nous permettra d’y arriver", a martelé le chef de file du PDCI.

Il faut rappeler qu'Alassane Ouattara a déposé son dossier de candidature auprès de la Commission électorale indépendante. Il revient dorénavant au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la question.