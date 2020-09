Football : Quelle équipe pour représenter l’ Africa Sports ?

Club emblématique du football ivoirien, l’ Africa Sports est traversé depuis plusieurs années par des crises. Le point culminant des dissensions au sein du club, l’élection à la présidence de la FIF où deux dirigeants ont choisi de parrainer deux candidats différents. A l’aube d’une nouvelle saison, le club vert et rouge doit également composer avec deux équipes professionnelles.

Quels joueurs pour l’Africa Sports cette saison ?

Qu’il semble loin le temps où l’ Africa Sports était avec l’ASEC, la locomotive du football ivoirien. Champion d’Afrique et 17 fois champion de Côte d’Ivoire, le club fondé en 1947 n’est plus que l’ombre de lui-même aujourd’hui. L’équipe est aujourd’hui en proie à de sérieuses dissensions internes. Entre pro-Alexis Vagba et partisans de Bahi Antoine, c’est aujourd’hui la guerre totale.

Les deux hommes se disputent la tête de l’Africa Sports. La crise est si profonde que les Oyés sont en passe d'avoir deux équipes professionnelles et deux encadrements techniques. Chaque camp de son côté prépare la saison à venir. Les joueurs fidèles à Vagba Alexis ont repris les entrainements quand Antoine Bahi annonçait le 2 septembre dernier que « l’Africa Sports n’a pas encore fait sa rentrée sportive ».

L’ Africa Sports est-elle condamnée ?

Deuxième club le plus titré de Côte d’Ivoire derrière son éternel rival, l’Asec d’Abidjan, l’ Africa Sports n’est pas à se première crise. Le club vainqueur de la Super coupe d’Afrique 1999 a connu des graves turbulences sous la présidence de Koné Cheick Oumar. Contrairement à l’Asec, les Oyés peinent à trouver la stabilité nécessaire à tout développement si bien que beaucoup d’observateurs semblent convaincus que le club qui a flirté cette saison avec la zone de relégation, est condamné à vivre des turbulences. Si cette option reste tout de même difficilement envisageable, il est compliqué, aujourd’hui, de se prononcer sur l’avenir du club aux deux présidents.