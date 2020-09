Football: L'ivoirien Cédric Kipré signe en Premier League

International ivoirien, Cédric Kipré va évoluer en Premier League la saison prochaine. Le défenseur de 23 ans s’est engagé vendredi pour 4 ans avec le club de West Bromwich Albion.

Cédric Kipré à West Brom

Né à Paris, Cédric Kipré, défenseur central de 23 ans, s’est engagé en Premier League. Le colosse ivoirien (1,94 m) a signé un contrat avec West Bromwich Albion. Avant de retrouver le club de l’élite anglaise, Cédric Kipré évoluait à Wigan en Championship, équivalent de la deuxième division anglaise. Avec ce club, il a disputé 77 matchs au cours desquels il a marqué deux buts. Dans les colonnes du média français L’Equipe, l’ivoirien a exprimé sa joie de rejoindre l’un des championnats les plus huppés au monde.

« Je faisais une bonne saison. Notamment toute la fin de saison où on a enchaîné les matches sans prendre de but. Donc je savais que je pouvais intéresser des clubs. Je suis un joueur assez costaud intelligent qui correspond à ce que les Anglais aiment (…) Il y a quatre semaines, j'ai appris l'intérêt de West Bromwich, ça m'a fait super plaisir. Je n'arrive pas là-bas en tant que titulaire ou remplaçant, ce sera à moi de me faire la place », a souligné celui qui a été sélectionné à une reprise avec l’équipe espoirs de Côte d’Ivoire.

Cédric Kipré, une carrière lancée en 10 secondes

Passé par l’Ecosse où il a évolué avec le club de Motherwell, Cédric Kipré a bénéficié d’un véritable coup du sort pour lancer sa carrière. En formation au Paris-Saint Germain, le défenseur a rencontré son premier agent après avoir raté un métro à Londres. « Je pars en stage avec le lycée à Londres. Un après-midi, on allait jouer au foot avec des potes. J'avais les équipements du PSG sur moi. On court, on court pour choper le métro. Et on le rate, ça se joue peut-être à dix secondes. On attend le prochain, je monte dedans.Et direct, dans le wagon, on discute avec un gars. Il était agent. Il me dit : "Tu joues ou ?" Je lui explique. Et il me dit : "Demain tu viens jouer, j'ai envie de voir ce que tu vaux." J'invente une excuse auprès de la dame pour ne pas aller au stage et j'y vais ! J'ai joué dans un parc. Un petit niveau. Mais ça lui a plu. Et direct, j'ai fait des essais. À Stoke, je reste un mois mais finalement je ne signe pas. Et ensuite, je signe avec les U18 de Leicester. Ma carrière commence là », a relaté le jeune joueur. Avec cette signature et l’exposition en Premier League, Kipré peut prétendre à une place chez les Eléphants où Ismael Koné se fait vieillissant et Eric Bailly est peu épargné par les blessures.