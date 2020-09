Toute la vérité sur la démission du directeur de campagne de Drogba

Sinani Dosso, directeur de campagne de Didier Drogba à l’élection du prochain président de la FIF, s’est prononcé sur sa supposée démission qui a été annoncée par un journaliste proche de Sory Diabaté.

Le directeur de campagne de Didier Drogba a-t-il vraiment démissionné ?

L’affaire a fait grand bruit sur les réseaux sociaux jeudi 3 septembre 2020. En effet, un journaliste ivoirien qui s'est lancé, depuis plusieurs mois, dans une campagne de diabolisation de la candidature de Didier Drogba à l’élection à la Fédération ivoirienne de football (FIF), a annoncé la démission du directeur de campagne de l’ancien buteur des Eléphants.

‘’Sinani Dosso a été choqué par le manque d’humanisme de Didier Drogba. Il est tombé gravement malade. Il n’a pas reçu un seul coup de fil du champion d’Europe 2012. Le manque de compassion de ce dernier à son égard, a fini par le convaincre qu’il a commis l’erreur de quitter ses anciens compagnons’’, a rapporté le confrère proche du candidat Sory Diabaté.

Alors que les anti-Drogba se réjouissaient de cette information, Sinani Dosso qui est également le président de l’Entente Sportive du Bafing, est monté au créneau pour apporter un démenti.

‘’Monsieur Martial Gohourou, non je n’ai pas démissionné. Humaniste, Didier Drogba l’est... C’est le 16 mars 2020, que cet homme, ce digne fils de la Côte d’Ivoire, m'a fait l’honneur en me nommant en qualité de directeur de campagne. Cela m’impose le devoir de loyauté, de sincérité... Mon engagement n’a donc pas été motivé par un sourire, par un bonjour, ou par la quête de quelques présents personnels que ce soient venant de Didier Drogba. Je ne suis pas un mendiant ou un affectif béat‘’, a-t-il lancé sur Facebook, avant de donner la raison pour laquelle il n’est pas véritablement présent aux côtés de Didier Drogba.

‘’J’ai eu des problèmes de santé à partir du 6 juillet 2020. Sur conseil de mes médecins et en accord avec Didier Drogba lui-même, je suis obligé de me tenir physiquement loin de l’équipe. Il m’a rendu visite le 08 juillet 2020 à la PISAM. Cette visite m’a énormément réconforté. Il est donc faux de dire que DIDIER m’a ignoré pendant que j’étais à la PISAM et prétexté qu’il manque d’humanisme‘’, a-t-il ajouté.