Football: L'Ivoirien Roger Assalé débarque à Dijon

Non retenu par les Young Boys de Berne, Roger Assalé va disputer la Ligue 1 française cette saison. L’international ivoirien a rejoint, samedi, le club de Dijon.

Roger Assalé signe à Dijon

Agé de 26 ans, Roger Assalé va évoluer avec le club de Dijon en Ligue 1 française. Ce samedi, le club bourguignon a annoncé la signature de l’international ivoirien pour les 4 prochaines saisons. Après 3 ans passés en Suisse du côté des Young Boys Berne, le joueur né à Abengourou, va découvrir le championnat de France. Dijon a déboursé 4 millions d’euros, soit environ 2,6 milliards de Francs CFA pour décrocher la signature du joueur, champion d’Afrique 2015.

Prêté lors de la seconde moitié de la saison écoulée à Léganès en Espagne, Roger Assalé a signé 2 buts en 14 matchs avec le club qui a finalement été relégué en seconde division espagnole. L’ancien attaquant du Tout-Puissant Mazembe a fait mieux avec son club suisse. En 3 saisons au sein de l’équipe helvète, il a disputé 129 matchs au cours desquels il a trouvé le chemin des filets à 44 reprises.

Roger Assalé doit se relancer

Après la Rd Congo, la Suisse et l’Espagne, Roger Assalé va découvrir un 4e championnat depuis son départ de Côte d’Ivoire en 2014. Plus médiatique que l’élite Suisse, la Ligue 1 française va donc offrir à l’ancien joueur du Séwé Sports de San Pedro de se montrer davantage. A Dijon, Roger Assalé vient avec le statut de titulaire et très probablement de star de l’équipe.

Il devra remplacer Stephy Mavididi et surtout Julio Tavares, meilleur buteur de l’histoire du club. Le capverdien qui a marqué 80 buts en 8 ans avec Dijon, va rejoindre l’Arabie Saoudite très certainement pour y finir sa carrière. Roger Assalé qui a récupéré le numéro 15 à Dijon, devra apporter rapidement ses qualités de vitesse et de percussion afin de conquérir les supporters de l’équipe basée au stade Gaston-Gérard.