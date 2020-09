Football, Italie: Sassuolo repousse une énorme offre pour Jérémie Boga

Auteur d’une brillante saison 2019-2020, Jérémie Boga plait à de nombreux clubs. Le joueur ivoirien de 23 ans est notamment dans le viseur du Napoli qui a fait une importante offre à son club de Sassuolo.

Sassuolo trop gourmand pour Jérémie Boga ?

Auteur de 11 buts cette saison avec Sassuolo, Jérémie Boga a réalisé une excellente saison avec le club de Serie A. Précieux tant dans le jeu que devant le but, l’international ivoirien semble promis à un départ, et plusieurs écuries européennes sont intéressées par sa venue. Désireux d’associer Jérémie Boga à l’attaquant nigérian Victor Osimhen, Naples, selon Foot Mercato, a fait une offre de 30 millions d’euros, soit plus de 19,5 milliards de Francs CFA.

A ce montant, Naples prévoit d’ajouter des bonus pouvant grimper jusqu’à 5 millions d’euros, soit plus de 3 milliards de Francs CFA. Mais, toujours selon Foot Mercato, Sassuolo a repoussé cette offre jugée insuffisante. Très courtisé, le joueur sélectionné à une reprise par les Eléphants de Côte d’Ivoire pourrait donc voir Naples faire un effort supplémentaire pour l’enrôler.

Chelsea va encaisser grâce à Jérémie Boga

Si le refus de Sassuolo devant ce montant parait surprenant, il peut s’expliquer. De fait, le club italien a acquis Jérémie Boga dans le cadre d’un accord avec Chelsea qui prévoit un pourcentage à verser au club londonien dans l’hypothèse d’une revente du jeune talent. C’est donc cette clause que Sassuolo souhaite reverser sans pour autant se retrouver lésé.

Le club classé 8e lors de la saison écoulée, espère ainsi avoir un prix plus important pour son jeune attaquant. Né à Marseille, Jérémie Boga, de son côté, privilégierait un retour en France. Rennes et son entraineur Julien Stéphan restent particulièrement intéressés par le profil de l’ailier. Cependant, les exigences financières de Sassuolo pourraient rendre cette opération impossible. Pour rappel, le club français serait prêt à mettre sur la table « seulement » 15 millions d’euros pour le joueur qu’il avait déjà accueilli en prêt il y a environ 3 ans.