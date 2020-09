CDVR: Banny se révolte, 8 ans après avoir été empêché de voir Gbagbo

C’est un Charles Konan Banny déçu de la classe politique ivoirienne, qui s’est exprimé, dimanche, au micro de Tv 5, lors de l’émission « Et si… vous me disiez toute la vérité » animée par la journaliste Dénise Epoté Durand.

Charles Konan Banny: « J’ai proposé, alors que Laurent Gbagbo était encore à La Haye, d’aller le voir (mais) je n’ai pas été entendu et suivi par ceux qui gouvernent »

Créée par l’Ordonnance N° 2011 -167 du 13 Juillet 2011, la CDVR (Commission dialogue, vérité et réconciliation) présidée par Charles Konan Banny, avait pour mission d’œuvrer en toute indépendance à la réconciliation et au renforcement de la cohésion sociale entre toutes les communautés vivant en Côte d`Ivoire. Mais que de difficultés rencontrées. Plus de 06 années après la fin de ses activités en 2014, son ancien président Charles Konan Banny est revenu sur les moments forts de la Commission, non sans jeter un regard critique sur la situation actuelle en Côte d’Ivoire.

« Les mêmes causes produisant les mêmes effets, les plaies n’ont pas été circatrisées , on a essayé de cautériser mais nous avons pas cicatrisés et il faut très peu de choses pour que tout s’ouvre à nouveau. Je me demande si notre personnel politique peut se satisfaire de ce qu’on dise qu’il est le personnel politique le plus inconscient du Monde car la crise a été terrible, la destruction des biens, les morts; et moi qui ait conduit le processus de la CDVR, j’ai assisté à ce qu’on appelle les audiences publiques (…) J’ai écouté des Ivoiriens qui ont été touchés dans leur chair. Je ne peux pas comprendre qu’on n’ait pas tiré des leçons de cela », se désole l’ancien Premier ministre ivoirien.

Critique sur le système judiciaire, Charles Konan Banny n’a pas manqué de rappeler qu’il ne doit pas y avoir une justice pour les faibles et une autre pour les forts, ni une justice aux ordres. La justice, pour lui, doit être équitable et ‘’je pense que cette justice a été imparfaite puisque nous sortons d’une crise où il y a eu des morts de partout’’. « On a jugé certains et laissé d’autres…C’est pour cela, en ce qui me concerne, un an après que la Commission fût mise en œuvre, j’ai proposé alors que Laurent Gbagbo était encore à la Haye, d’aller le voir et de lui dire qu’il ne pouvait pas se soustraire même s’il n’était pas en liberté, du processus de réconciliation qui est en cours; et malheureusement, je n’ai pas été entendu et suivi par ceux qui gouvernent », a-t-il déploré.

Pour l’ex Président de la CDVR, il n’y a pas de solution miracle pour qui veut réellement aller à la réconciliation nationale. « Pour aller à la réconciliation vraie, il faut commencer par extirper les violences de toutes natures. À commencer par les violences verbales. Et la Côte d’Ivoire ne donne pas un bon exemple », a-t-il prévenu. Puis de dénoncer l’intrusion, mercredi dernier, du ministre Adjoumani Kobenan Kouassi dans l’enceinte de la cathédrale St Paul du Plateau, pour y tenir une conférence de presse en riposte au message du Cardinal Jean Pierre Kutwa qui estimait, dans une de ses adresses, que la candidature du président Alassane Ouattara à la présidentielle d’octobre 2020, ‘’n’est pas nécessaire’’.

« Je n’ai pas du tout apprécié ce qui se passe ces temps ci avec l’Église catholique et le Cardinal. On oublie d’ailleurs que le Cardinal ne se lève pas pour dire n’importe quoi. Il ne parle pas en son nom propre; bien-sûr qu’il a dit que c’est à titre personnel mais ne nous voilons pas la face, c’est une pastorale. Il faut que nous réapprenions à nous respecter. On peut ne pas être d’accord mais respecter l’autre. Ce sont ces choses qui vont nous permettre de promouvoir la démocratie, le vivre ensemble et la tolérance. Parce que sans tout cela, nous aurons toujours recours à la violence», a prévenu Charles Konan Banny. Espérons que son message ne soit pas une fois de plus entré dans des oreilles de sourds.