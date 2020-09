Candidat à la FIF, Sory Diabaté parle de sa relation avec Didier Drogba

Candidat déclaré à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Sory Diabaté se trouve de ce fait, opposé à Didier Drogba. Cependant, malgré cette situation, le vice-président de la Fédé dit n’avoir aucune animosité à l’endroit de l’ancien capitaine des Eléphants.

Sory Diabaté parle de Drogba

Vice-président de la Fédération ivoirienne de football et président de la Ligue professionnelle de football, Sory Diabaté est candidat à la présidence de la FIF. Mardi, il est revenu sur sa relation avec Didier Drogba, star du football ivoirien et candidat à la même élection. Sory Diabaté a assuré lors d’une rencontre avec les dirigeants de l’AS Divo n’avoir aucun problème avec son adversaire.

« Je mets en avant mon projet pour le football ivoirien et non autre chose. Je n’ai pas de problème avec Didier Drogba. J’ai travaillé avec lui pendant 12 ans en sélection. Nous n’avons jamais eu de problème. On veut m’opposer à Didier Drogba; je dis que ça ne marchera pas », a déclaré l’ancien président de l’Entente sportive de Bingerville.

Divo croit en Sory Diabaté

Suspendue par la FIFA après justement le rejet de la candidature de Didier Drogba, l’élection à la présidence de la FIF sera fructueuse pour Sory Diabaté. C’est du moins ce que pense le président de l’AS Divo, Diarrassouba Madjé. Pour le dirigeant du club de D3, « Sory Diabaté sera élu ». « Il a déjà tout dit dans son programme. Nos liens sont très forts et importants. Nous souhaitons que Sory Diabaté soit élu président de la FIF. Continue le travail tout en étant vigilant. C’est un véritable combat que vous menez. Ne vous mettez pas en palabre avec quelqu’un », a ajouté l’hôte du candidat déclaré. Le président de la Ligue professionnelle de football qui a déjà mené plusieurs rencontres à l’intérieur du pays, présente à travers ces visites son projet aux acteurs du ballon rond en Côte d’Ivoire.