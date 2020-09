Visite d'État : Guillaume Soro appelle à boycotter Alassane Ouattara

Alassane Ouattara séjourne dans la région du Moronou depuis le mercredi 9 septembre 2020. Le président entame ainsi sa 30e visite d'État en neuf ans de pouvoir. Mais depuis son exil en France, Guillaume Kigbafori Soro se dresse contre la présence de son ancien mentor dans cette localité. Il appelle les populations ivoiriennes à boycotter le numéro un ivoirien.

Ouattara dans le Moronou, Guillaume Soro lance un curieux appel

Pour sa 30e visite d'État à la tête de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a posé les pieds dans la région du Moronou, le mercredi 9 septembre 2020. "C’est une visite qui a été programmée depuis fort longtemps. Les circonstances ne nous avaient pas permis de venir plutôt. Notamment la pandémie à Coronavirus. Mais maintenant que les choses se sont bien améliorées, j’ai estimé que c’était le bon moment de venir voir mes parents du Moronou. C’est une région que je connais bien. C’est une région importante pour notre pays en raison de son potentiel agricole", a déclaré le président ivoirien dès son arrivée dans la localité.

L'illustre hôte des populations de cette région du centre-est du pays se réjouit de cette visite, car elle lui permet de pouvoir communier avec les populations et de voir le fruit de neuf années de gouvernance. Le chef de file du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) veut aussi en profiter pour écouter les populations afin de voir ce qu'il reste à faire pour améliorer leur quotidien.

Guillaumen Soro, ancien Premier ministre ivoirien en exil en France, a une autre perception de la visite d'Alassane Ouattara dans le Moronou. Le fondateur du mouvement politique Générations et peuples solidaires (GPS) demande aux Ivoiriens de ne pas "se laisse berner par des prétendues " visites d’État", car "ce sont des visites du RHDP". Pour l'ex-chef rebelle, Alassane Ouattara, " dès lors qu’il a été investi candidat ne peut plus être considéré comme neutre ni au-dessus de la mêlée ! Les populations doivent le boycotter lui et le 3e mandat".