Ouattara dans le Moronou : Après Soro, Konaté Navigué parle

À l'occasion de la visite d'Alassane Ouattara dans le Moronou, Konaté Navigué a bien voulu apporter des éclaircissements sur le déplacement du chef de l'État dans la région du centre-est de la Côte d'Ivoire. Bien avant cette figure du Front populaire ivoirien (FPI), Guillaume Soro avait vivement critiqué le voyage de son ancien mentor.

Ce que Konaté Navigué pense de la visite de Ouattara dans le Moronou

L'arrivée d'Alassane Ouattara dans le Moronou n'a pas du tout laissé Guillaume Soro indifférent. L'ex-président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui tombé en disgrâce auprès du pouvoir ivoirien, a lancé des piques contre l'homme qu'il a toujours considéré comme son "père". "Que personne ne se laisse berner par des prétendues " visites d’État". Ce sont des visites du RHDP. @AOuattara_PRCI dès lors qu’il a été investi candidat ne peut plus être considéré comme neutre ni au-dessus de la mêlée ! Les populations doivent le boycotter lui et le 3e mandat", avait tweeté le fondateur du mouvement politique Générations et peuples solidaires (GPS).

À la suite de Guillaume Soro, Konaté Navigué est monté au créneau pour s'exprimer sur la 30e visite d'État d'Alassane Ouattara en neuf ans d'exercice du pouvoir. Cet ex-proche de Laurent Gbagbo, qui a rejoint Pascal Affi N'guessan, à la tête d'une aile du Front populaire ivoirien (FPI), a littéralement fait des précisions sur le déplacement du président de la République. "Ici on confond visite d'État, visite officielle, et tournée du PR Visite d'État c'est la visite d'un chef d'État à un homologue en terre étrangère.Visite officielle c'est le séjour d'un chef de GVT à un autre ou à un chef d'État à l'étranger. La tournée du PR est la tournée du PR", a écrit Konaté Navigué sur son compte Twitter. Pour lui, la visite d'Alassane Ouattara dans la région du Moronou n'est nullement une visite d'État, mais plutôt une tournée présidentielle à deux mois de l’élection majeure du pays.