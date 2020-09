Covid-19 : Le dernier point de la crise sanitaire en Côte d'Ivoire

Depuis l'apparition du patient zéro de la Covid-19 en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vivent entre crainte et insouciance. Le dernier bilan de la crise sanitaire livré par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique donne tout de même une lueur d'espoir.

Covid-19, 837 cas actifs en Côte d'Ivoire

C'est le lieu d'indiquer que les autorités ivoiriennes ont pris à bras le corps la lutte contre la Covid-19 pour casser la chaîne de transmission de la maladie. Après le confinement manqué de l'INJS, l'isolement tardif du grand Abidjan, épicentre de la maladie et bien d'autres manquements qui ont contribué à multiplier le nombre de personnes infectées, les autorités sanitaires semblent avoir trouvé la bonne formule pour juguler la crise.

À la suite de multiples réunions du Conseil national de sécurité (CNS) et le martèlement quasi quotidien des règles barrières, le nombre de contaminés commence à baisser après avec atteint un pic consécutif à la mesure de déconfinement. À ce jour, le point de la situation du Coronavirus en Côte d'Ivoire devient de plus en plus rassurant.

« Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique a enregistré ce jour vendredi 11 septembre 2020, 47 nouveaux cas de Covid-19 sur 1 785 échantillons prélevés soit, 2,6% de cas positifs, 76 guéris et 0 décès », annonce Dr Eugène Aka Aouélé, Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique. Avant de préciser : « À la date du 11 septembre, la Côte d’Ivoire compte donc 18 916 cas confirmés dont 17 960 personnes guéries, 119 décès et 837 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 139 706. »

Le nombre de personnes infectées par jour a certes commencé à baisser, mais le serpent n'est pas encore mort, autant ne pas jeter le bâton de sitôt pour éviter de tomber dans la situation des États où la Covid-19 repart de plus belle. Le port de masque, le lavage des mains, la distanciation sociale sont des attitudes qui doivent donc rentrer dans les habitudes des populations afin de casser la chaîne de transmission de ce tueur silencieux.