Coronavirus en Côte d'Ivoire: Un Ivoirien de 45 ans contaminé

Dr Aka Aouélé, ministre ivoirien de la Santé, a annoncé, mercredi 11 mars 2020 la confirmation d’un cas avéré de coronavirus en Côte d’Ivoire. Le malade est un Ivoirien âgé de 45 ans qui a récemment séjourné en Italie.

Coronavirus: Un cas confirmé détecté en Côte d'Ivoire, les assurances des autorités sanitaires

La Côte d’Ivoire vient d’enregistrer son premier cas confirmé de coronavirus. C’est Aka Aouélé, ministre ivoirien en charge de la Santé, qui a donné l’information ce mercredi 11 mars 2020, via un communiqué dont copie est parvenue à notre rédaction. "Le mardi 10 mars 2020, le district sanitaire d'Adjamé-Plateau-Attécoubé a notifié un cas suspect de maladie à Coronavirus (Covid-19) (...) l'analyse au laboratoire du prélèvement naso-pharyngé a permis de confirmer le dignostic de la maladie à coronavirus", a informé le Ministre.

Le patient est un Ivoirien âgé de 45 ans qui a séjourné récemment en Italie, le pays européen le plus touché par cette maladie épidémiologique. Il a été pris en charge au service des maladies infectieuses et tropicales du Centre hospitalier et universitaire (CHU) de Treichville et serait dans un état stable et rassurant.

«Son état clinique est stable et rassurant. Les contacts ont été identifiés et font l’objet d’un suivi », a informé l’officiel ivoirien, non sans inviter l’ensemble des populations à la sérénité mais aussi et surtout au respect scrupuleux des mesures préventives déjà en vigueur.

La Côte d’Ivoire est le 5e pays ouest africain à être touché par la maladie, après le Nigéria, le Sénégal, le Togo et le Burkina Faso. Au niveau continental, ce sont au moins 13 pays qui sont touchés par cette épidémie venue de Wuhan, la capitale de la province du Hubei, en Chine.