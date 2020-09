En exil depuis 10 ans, Gadji Celi supplie le président Ouattara: La raison

L'ancien capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Gadji Celi, s'est permis de donner un conseil au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara.

Gadji Celi à Alassane Ouattara: ''Une élection n'est pas plus importante que la vie de ceux qui meurent''

Le chanteur ivoirien Gadji Celi, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, a adressé un message au président Alassane Ouattara, relativement à la situation socio-politique en Côte d'Ivoire. ''Je reviens vers vous parce que la Côte d'Ivoire, notre patrie, traverse des moments difficiles. Je viens vous apporter un petit conseil si cela peut servir'', a-t-il déclaré d'entrée, avant de se prononcer sur la candidature du chef de l'État à la présidentielle d'octobre 2020.

''Monsieur le président, la colère des populations monte. Les Ivoiriens ne sont pas contents parce que vous avez donc décidé de vous présenter pour un troisième mandat; et la question divise la population. Monsieur le président, c'est tout humblement que je viens m'adresser à vous pour vous dire qu'on est président quand le peuple l'a voulu et quand une partie du peuple n'est pas contente, vous devez régler le problème'', a lancé le capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, champion de la Can 92 au Sénégal.

Pour le chanteur ivoirien, Alassane Ouattara est la seule personne qui peut garantir la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. ''Vous savez que nous traversons des moments troubles et que la Côte d'Ivoire doit éviter de sombrer dans le chaos. A mon humble avis, la clé d'une vraie réconciliation réside entre les mains du président de la République. Si vous le voulez, la Côte d'Ivoire sera réconciliée, et les choses iront bien dans notre pays'', a déclaré Gadji Celi tout en exhortant le président ivoirien à tendre la main aux exilés politiques.

''Aujourd'hui, je viens vous demander de rappeler vos frères. Faites revenir Gbagbo Laurent sur ses terres! Faites revenir Blé Goudé sur ses terres! Faites revenir Akossi Bendjo! Faites revenir Soro Guillaume! Faites revenir tous ceux qui sont en exil. Il est capital de rassembler tous les leaders politiques ivoiriens, car dernière eux, se trouvent des Ivoiriens qui sont sympathisants de leurs partis. C'est une partie donc du peuple qui se plaint... Une élection n'est pas plus importante que la vie de ceux qui meurent'', a-t-il plaidé.