A 48 heures de la Grande Convention Nationale d'Engagement et de Reconnaissance des Lionnes d'AGC à la candidature du président Alassane Ouattara, le mercure monte dans les différents états-majors mis en place par Ali Konaté, Président des LRD Nouvelles Énergies - Alliance des Alassanistes ESPRIT AGC.

Ali Konaté aux Lionnes d’AGC: « Il y aura beaucoup d'obstacles et d'écueils mais je sais compter sur l'engagement de chacun et la volonté de tous pour un succès éclatant »

Le samedi 19 septembre 2020, au Palais des Sports de Treichville, aura lieu la Grande Convention Nationale d'Engagement et de Reconnaissance des Lionnes d'AGC sous le thème: «Quelles stratégies des mouvements politiques proches d’Amadou Gon Coulibaly pour la victoire du RHDP? Le cas des Lionnes d’AGC ». Déjà, le dimanche 06 septembre dernier, avait eu lieu au siège du RHDP à la Rue Lepic, un conclave qui a réuni plusieurs centaines de femmes issues des mouvements LRD ESPRIT AGC (Libéraux pour la Renaissance et le Développement) et Les Amazones Groupe pour la continuité- AGC.

Ce jour-là, les filleules d’Ali Badarah Konaté, avaient analysé la situation socio-politique nationale, avant de prendre des engagements assez clairs sur l’orientation de leur combat, après le rappel brutal à Dieu de leur ‘’mentor, guide, boussole’’, Amadou Gon Coulibaly, en juillet dernier. Entre autres résolutions, les Amazones et Lionnes d’AGC se sont engagées à soutenir la candidature du président Alassane Ouattara ‘’afin de le porter victorieux au soir du 31 Octobre 2020’’.

Avant la Grande Convention Nationale d'Engagement et de Reconnaissance des Lionnes d'AGC qui se tiendra ce samedi 19 septembre, Ali Konaté qui se considère comme l'héritier politique de l’ancien Premier ministre Gon Coulibaly, a tenu à galvaniser ses troupes, en leur adressant un message d’espoir et d’espérance.

«Chers Frères et Sœurs Lions et Lionnes d'AGC, le samedi est un défi pour chacun et chacune de nous. Celui de la primauté du travail, du sérieux, de la conviction et de l'engagement sur l'opportunisme, la fausseté, la volatilité et la marmaille. Rien n'a jamais été facile pour nous et rien ne sera facile », a rappelé le Président des LRD Nouvelles Énergies - Alliance des Alassanistes ESPRIT AGC.

Puis d’ajouter: « Nous devons être déterminés jusqu'à la réalisation de notre projet, la Convention des Lionnes d'AGC mais aussi la sortie solennelle de l'Alliance des Alassanistes ESPRIT AGC. Il y aura beaucoup d'obstacles et d'écueils mais je sais compter sur l'engagement de chacun et la volonté de tous pour un succès éclatant », a-t-il promis. Environ 10 000 participants sont attendus à cette convention des Lionnes d’AGC ce samedi au Palais des Sports.