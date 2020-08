En mémoire à Amadou Gon, Les Lionnes d’ AGC prêtes à élire Ouattara

En mémoire à leur mentor décédé juillet dernier, ‘’Les Lionnes d’ AGC Amazones Groupe’’, un mouvement de soutien aux actions de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, organisent le dimanche 6 septembre prochain, une cérémonie d'engagement et de soutien à la candidature du président Alassane Ouattara, candidat du RHDP, au scrutin présidentiel du 31 octobre 2020.

Présidentielle 2020: "Les Lionnes d' AGC Amazones Groupe" s'engagent pour le président Ouattara

Engagé dans la course à sa propre succession, Alassane Ouattara pourra compter sur le soutien indéfectible des mouvements et associations proches de son défunt Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly.

Le dimanche 6 septembre prochain, les Lionnes d’ AGC, un démembrement des LRD-Nouvelles Energies du président Ali Konaté, organisent une cérémonie de reconnaissance à leur mentor.

A cette cérémonie d’hommage, ces inconditionnelles de l'ex-président du directoire du RHDP, décédé subitement des suites d’un malaise cardiaque le mercredi 8 juillet dernier, saisiront l’occasion pour témoigner de vive voix leur engagement et leur soutien indéfectible à la candidature du président Ouattara.

« La reconnaissance étant divine, les filles d’Amadou Gon Coulibaly veulent continuer son œuvre, ses dernières volontés sur le plan politique bien qu’étant absent désormais physiquement », informe le président Ali Konaté dans un communiqué dont copie nous est parvenue.

Ces femmes veulent pérenniser la démarche politique et sociale du défunt candidat du RHDP à travers « l’esprit AGC», mais également s’engager solennellement pour la victoire du président Ouattara.

Ainsi donc, elles entendent transformer les 2500 adhérentes de leur plateforme en directrices de campagne volontaires dans leurs différentes zones, pour le président-candidat Ouattara.

Outre le volet politique qui sera marqué par la lecture de motion d’engagement aux côtés du président Alassane Ouattara pour la continuité du développement de la Côte d'Ivoire, cette cérémonie sera également l’occasion de procéder à la distribution de Kits scolaires AGC et du lancement du Fonds d’Appui AGC pour assister les femmes en milieu urbain.

Les "Lionnes d’AGC Amazones Groupe" constituent une plateforme de femmes leaders, d’associations féminines multisectorielles et de groupes féminins de soutien pour la promotion d’Amadou Gon Coulibaly, ex Premier Ministre de Côte d’Ivoire et Candidat du RHDP.

Dirigée par Maï Traoré, la Coordinatrice Générale, la plateforme est représentée dans les dix communes du District d'Abidjan et dans six régions de la Côte d’Ivoire. La cérémonie du 06 septembre est placée sous la présidence du Ministre Mamadou TOURÉ.