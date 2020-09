Après Meité Sindou : Guillaume Soro perd un autre cadre de GPS

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Guillaume Soro. Le président du mouvement Générations et peuples solidaires (GPS), en exil en France depuis le 23 décembre 2019, vient d'enregistrer une autre défection dans ses rangs, après le bruyant départ de l'un de ses fidèles lieutenants, Meité Sindou. Gnangadjomon Koné, le député de Dianra, proche du député de Ferké, a rejoint le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) d'Alassane Ouattara. L'annonce a été faite par Adama Bictogo, le directeur exécutif du parti au pouvoir.

Un cadre de GPS lâche Guillaume Soro pour Alassane Ouattara

Le 24 juin 2020, Meité Sindou, proche collaborateur de Guillaume Soro, a quitté le navire de Générations et peuples solidaires. Le conseiller du fondateur de GPS a pris la décision de tourner le dos aux soroistes. ""Par le présent courrier, je vous adresse ma démission du mouvement Générations et peuples solidaires (GPS). Cette démission vaudra ainsi simultanément pour mes qualités d’adhérent, de membre du Conseil d’orientation et de coordination", avait écrit l'ancien secrétaire national à la bonne gouvernance et au renforcement des capacités dans un communiqué. Ce départ de Meité Sindou a fait beaucoup de bruits au regard des nombreuses années de collaboration entre lui et Guillaume Soro.

Il faut noter que des bruits avaient déjà annoncé la défection de cet ex proche de Guillaume Soro, mais l'ancien président de l'Assemblée nationale avait tenu à rassurer : "Je tiens à faire la précision suivante : c’est à ma demande que M. Meite Sindou s’est rendu à Paris pour me visiter et recevoir des consignes dans le cadre de la bonne marche de GPS. Je lui garde ma confiance."

Quelques mois après l'envol de Meité Sindou pour d'autres cieux, Gnangadjomon Koné a quitté le navire de Générations et peuples solidaires. Le député de Dianra a rejoint le camp d'Alassane Ouattara, comme l'a confirmé Adama Bictogo. "Heureux de retrouver le député de Dianra, Gnangadjomon Koné du GPS qui rejoint la grande famille du RHDP", a publié le directeur exécutif du RHDP sur sa page Facebook. La nouvelle recrue, notons-le, effectue un retour dans sa famille politique qu'il avait quittée pour suivre Guillaume Soro.