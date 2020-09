RHDP: Adama Bictogo trahit un secret sur la campagne de Ouattara

Face aux militants du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP), réunis dans un hôtel du chef-lieu de la région de l’Agnéby-Tiassa, le lundi 21 septembre, Adama Bictogo, directeur exécutif dudit parti, a réaffirmé la mission du parti présidentiel.

Adama Bictogo : « Ils peuvent faire tout ce qu’ils veulent mais le RHDP gagnera ces élections de 2020 »

«Nous avons une mission. Cette mission, c’est la mission de l’Agnéby-Tiassa. Et, nous devons la réussir. Mes frères et mes sœurs, nous allons la réussir parce que cette élection de 2020, nous allons la gagner. Et, nous devons bien la gagner parce que j’ai dit au Président Alassane Ouattara que notre région a besoin de la promotion de ses fils et de ses filles », soutient le député d’Agboville commune. Pour lui, la victoire du RHDP dans la région lors des prochaines joutes électorales, permettra de booster la promotion des fils et de ses filles de l’Agnéby-Tiassa.

«Aujourd’hui, nous voulons mériter qu’il y ait aussi bien au sein du Gouvernement, qu’au niveau des directions générales, que nos fils, nos vaillants cadres compétents puissent servir aux côtés du Président Alassane Ouattara », plaide l’ex-ministre de l’Intégration africaine. Non sans dénoncer l’appel à la désobéissance civile, lancé par l’opposition ivoirienne. Au vu des moyens conséquents qui seront mis à la disposition des responsables politiques du parti d’Alassane Ouattara, à en croire Adama Bictogo, les adversaires seront obligés de dire : « le match est gagné, on signe forfait ». Poursuivant, il a exhorté les militants du parti présidentiel à ne pas céder à la provocation.

Sur la situation socio-politique, le directeur exécutif du RHDP appelle à la sérénité. « Chers parents, je sais que la situation politique actuelle peut parfois créer le doute mais je vais vous dire une chose, n’ayez pas peur. N’ayez pas peur. Ils peuvent parler, parler. D’autres parlent à Paris. Ils peuvent se réunir, faire tout ce qu’ils veulent. Mais, je peux vous dire une chose, le RHDP gagnera ces élections de 2020. Chers parents, ils nous ont cherchés, ils nous ont trouvé », a-t-il conclu.

Une Correspondance particulière de Tizié T.