Christy B humilié par la mère de sa fille abandonnée dans sa jeunesse

Le chanteur Couper-décaler, Christy B, a révélé qu'il est le géniteur de l'une des filles ayant pris part à la finale de Miss Côte d'Ivoire 2020.

Affaire enfant abandonné: "Je n’ai pas d’enfant avec Christy B. Je ne sais pas de quoi il parle"

Christy B a publié un message assez surprenant qui a défrayé la chronique à la veille de la finale du concours de beauté Miss Côte d’Ivoire 2020. Le DJ a fait savoir que la candidate numéro 9, répondant au nom de Eva Samira Tré, serait sa fille. « C’est le fruit de mes entrailles. Tu es mon sang, sache que je te soutiens ma fille dans cette élection », avait-il posté.

Alors que de nombreux internautes continuent de s'interroger sur cette affaire, Christy B est une nouvelle fois monté au créneau pour apporter plus de précisions.

«On était encore très jeune. Je reconnais qu’à l’époque, je n’avais pas reconnu tout de suite la grossesse, mais quand elle a accouché, je l’ai approchée pour donner mon nom à l’enfant. Et mon Ex m’a dit qu’elle a donné le bébé à son nouveau chéri », a confié Christy B à Vibe radio.

Puis d'ajouter: « J’ai 5 enfants dont 3 garçons et 2 filles. Il y a des années de cela, j’ai dit à mes 2 filles qu’elles ont une autre sœur qui est à Abidjan, une fille que j’ai eue quand on était à Koumassi Sicogi. Le sang ne se perd jamais. Mes filles ont mis tout en œuvre pour retrouver leur soeur Samira sur les réseaux sociaux. Depuis des années, elles échangent ensemble. Ce sont mes filles qui m’ont même appris que Samira s’est présentée pour le concours MISS CI 2020. Aujourd’hui je demande très sincèrement le pardon de mon Ex et de ma fille. Je suis prêt à payer réparation. Oui, le prix qu’il faut pour avoir ma fille, même si elle porte le nom de quelqu’un d’autre», a-t-il déclaré.

Pour sa part, la mère de la belle Eva Samira Tré, n'est pas restée silencieuse. ''Je n’ai pas d’enfant avec Christy B. Je ne sais pas de quoi il parle », a-t-elle lâché à Top Visage.