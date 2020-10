Scandale miss Côte d'Ivoire 2020 : Serges Kassy se mêle de l'affaire

La miss Côte d'Ivoire 2020 est connue depuis le samedi 3 octobre 2020. Kouadio Maryline est désormais la fille plus belle du pays. Elle succède ainsi à Tara Gueye en tant que nouvelle reine de la beauté ivoirienne. Mais à peine couronnée, la jeune fille de 18 ans est déjà au centre d'une vive polémique. Depuis la France où il vit, le chanteur Serges Kassy a vivement réagi face à cette affaire.

Serge Kassy apporte son soutien à la nouvelle miss Côte d'Ivoire

Samedi 3 octobre 2020, Kouadio Maryline est montée sur le trône de la plus belle fille de Côte d'Ivoire. Âgée de 18 ans, elle a été désignée miss Côte d'Ivoire 2020 par le jury. Du haut de son 1m74, l'étudiante en BTS Tourisme a su convaincre les membres du jury par son charme et sa beauté. Mais quelques heures seulement après avoir succédé à Tara Gueye, la nouvelle miss Côte d'Ivoire est au centre d'une véritable polémique. Des photos d'elle et de son petit ami ont envahi la toile, suscitant un débat autour de l'avenir du jeune couple. Tout ceci n'a pas échappé à Serges Kassy qui a apporté son soutien à Kouadio Maryline.

"Notre pays la Cote d’Ivoire a une nouvelle miss en la personne de Maryline Kouadio, elle a été désignée hier comme la plus belle fille de notre pays dans ce concours. Au lendemain seulement de son sacre, voici encore les critiques qui pleuvent sur les frêles épaules de cette jeune fille fraîchement élue. Il faut rappeler que ses prédécesseurs n'en ont pas échappé. Il lui est reproché d’avoir un petit copain, dont les images fusent sur la toile. Pour ses détracteurs, elle n’aurait pas dû avoir un petit copain, dont certain déjà le présente comme un ex copain, car pour eux, leur idylle est terminée depuis son sacre, d’autres lui reprochent d’avoir exposé leurs idylles sur la toile, ce qui ferait d’elle, une fille pas sérieuse", a commenté le reggaeman ivoirien.

Serges Kassy a tenu à témoigner son soutien à la miss Côte d'Ivoire 2020. "En tout cas miss Maryline Kouadio, bravo pour ta couronne, et nous prierons tous, pour qu’à travers toi, l’image de notre pays éblouisse le monde entier partout où tu auras l’honneur de nous représenter à travers ton éclatante beauté.profite bien de ton mandat", a souhaité l'artiste-chanteur. Il faut noter que l'année dernière, lorsque la miss Tara Gueye a été attaquée au sujet de sa nationalité, Serges Kassy a donné de la voix pour défendre la jeune dame.