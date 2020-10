Vaste mouvement des Forces Françaises à Port-Bouët avant l'élection

Les Forces Françaises en Côte d’Ivoire, seront en mouvement dès ce vendredi 09 octobre; et ce, jusqu'au 16 Octobre dans le cadre d'exercices militaires dans la commune de Port-Bouët.

Les Forces Françaises se déploient à la périphérie de leur camp militaire de Port-Bouët

La Côte d’Ivoire se prépare à élire son prochain président de la République, à l'occasion du scrutin présidentiel qui se tiendra le 31 octobre 2020. Depuis la publication de la liste des candidatures retenues pour competir à cette élection, la tension est montée d'un cran entre pouvoir et opposition.

Et pour cause, la candidature controversée du chef de l'État sortant, Alassane Ouattara, en fin de son second mandat présidentiel. Ce dernier a décidé de se porter candidat à sa propre succession, après le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly le 08 juillet 2020.

Évoquant un cas de force majeure, le président Ouattara est revenu sur sa décision de ne pas se présenter à la présidentielle d'octobre. Sa candidature a depuis lors, entrainé des manifestations parfois violentes à travers le pays, occasionnant dans certaines localités comme Divo, Gagnoa, Daoukro ou Bonoua, des morts d'hommes, des blessés, des destructions de biens publics et privés, ainsi que des déplacés.

Toujours dans le cadre des protestations contre la candidature du président Ouattara, l'opposition a lancé un appel à la désobéissance civile. Un giga-meeting est d'ailleurs organisé à cet effet le samedi 10 octobre au Stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Plateau.

C'est dans cette atmosphère surchauffée, que les Forces Françaises en Côte d'Ivoire, ont décidé de mener quelques exercices militaires dans la périphérie de leur camp militaire situé à quelques encablures de l'aéroport international d'Abidjan-Port-Bouët. Comme en témoigne le communiqué ci-dessous.

COMMUNIQUÉ

Les Forces Françaises en Côte d'Ivoire (FFCI) conduiront le vendredi 09 Octobre et du mercredi 14 au vendredi 16 Octobre y compris de nuit, deux (02) exercices d'entraînement qui donneront lieu à des déploiements de ses soldats à la périphérie intérieure du camp militaire de Port-Bouet. Il s'agit de simples exercices routiniers semblables à ceux déjà conduits en Janvier et Juillet 2020.