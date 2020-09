Covid-19 : Aéroport d'Abidjan, les voyageurs soumis au test PCR et...

Depuis l'ouverture de l'aéroport d'Abidjan, de nouvelles dispositions sont prises pour rentrer et pour sortir du territoire ivoirien. Ces dispositions sont liées à la crise sanitaire de la Covid-19, qui continue de faire d'énormes dégâts à travers la planète. Dans un communiqué conjoint signé du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et du ministre du Transport, les voyageurs de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny seront soumis à un un test obligatoire et au paiement de 50 000 francs CFA.

Aéroport d'Abidjan : Une attestation de test Covid-19 négatif + 50 000 FCFA