Meeting de l’opposition : Alpha Yaya craint une insurrection populaire

Alpha Yaya Touré, cadre du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), a fait de graves révélations quant à la volonté de l’opposition politique de s’attaquer aux différentes institutions de la République ivoirienne après leur meeting du samedi 10 octobre 2020, à Abidjan plateau.

Meeting de l'opposition : Alpha Yaya Touré accuse Guikahué et l'opposition de tenter une insurrection populaire

L'opposition politique ivoirienne tient ce samedi 10 octobre 2020, un giga meeting de protestation contre la candidtaure du président Alassane Ouattara à un troisième mandat présidentiel. Même si les initiateurs de cet évènement tiennent à rassurer l’opinion du caractère pacifique de ce grand rassemblement, leurs explications semblent ne pas être assez convaincantes pour apaiser les craintes du député maire de Gbon Kolia.

Lors d’un point de presse qu’il a animé vendredi 9 octobre au Plateau, l’honorable Alpha Yaya Touré revèle en effet que Maurice Kakou Guikahué du PDCI-RDA et ses pairs de l’opposition projettent à l’issue de ce meeting, de s’attaquer à certaines institutions de la République, basées dans le centre des affaires de la capitale économique ivoirienne.

« Quand Guikahué invite les militants à un meeting au stade Félix Houphouët-Boigny et qu'il ose dire qu'après le meeting les gens resterons au Plateau, vous comprenez bien que c'est une insurrection populaire qui est en vue", fait-il remarquer.

« C’est une insurrection populaire qui se prépare. Après enquête, nous avons su que plusieurs jeunes sont recrutés pour brûler l’Assemblée nationale, le palais de la présidence. Nous jeunes du RHDP, nous ne pouvons pas accepter cela », a-t-il martelé.

Le président du Rassemblement des jeunes de Côte d’Ivoire a par ailleurs appelé les militants et sympathisants du parti au pouvoir à faire le choix de la paix et de la non violence en se tenant loin du lieu de rassemblement des militants de l’opposition.

Toutefois, il a indiqué que quelques jeunes du RHDP seront mobilisés pour la protection des institutions de la République, qui selon ses propos seraient menacées de destruction. «Nous jeunes du RHDP, nous sommes pour la paix. Quelques jeunes seront mobilisés pour protéger les institutions de la République », a-t-il fait savoir.

Avant d’inviter l’opposition à prendre rendez-vous dans les urnes plutôt que dans les rues. "S'ils veulent battre Alassane Ouattara, nous les invitons dans les urnes. Du moment où le Conseil constitutionnel a permis à Bédié et Affi d'être candidats, je ne comprends pas pourquoi ils refusent d'aller aux élections. J'interpelle l'opinion nationale et internationale que nous jeunes du RHDP, nous sommes pour la non violence, pour la paix", a t-il rassuré.