Dj Arafat: Carmen Sama et Vanessa Fashion à la police, les raisons

La belle Yao Maryse Carmen alias Carmen Sama, veuve d’Ange Didier Houon dit Dj Arafat, a convoqué son ex confidente, Vanessa Fashion, à la Police. Voici les raisons.

Ça chauffe entre Vanessa Fashion et Carmen Sama, la veuve de Dj Arafat

La tension devient de plus en plus en vive entre la veuve de Dj Arafat, Carmen Vanessa, et Vanessa Fashion, une ancienne amie du Daishikan. Ces deux charmantes jeunes dames qui, autrefois, étaient très proches, se regardent désormais en chiens de faïence.

Lundi 12 octobre, au lendemain de la cérémonie des Primud 2020, Vanessa Fashion est montée au créneau pour déplorer l’attitude de Carmen Sama qui n’aurait pas eu, selon elle, une pensée pieuse à l'endroit de son défunt mari, alors qu’elle avait été invitée sur la scène pour prononcer le nom du grand vainqueur de l’édition 2020 des Primud.

‘’Comment prendre le micro, toi en tant que veuve, annoncer le nom du gagnant, sans pourtant accorder une minute de silence ou une petite dédicace à celui que tu prétendais aimer à en mourir ?‘’, a déploré Vanessa Fashion dans un message publié sur Instagram.

Mardi après-midi, la mère de la petite Rafna Houon a annoncé le piratage de ses comptes Gmail et Snapchat. « Je viens d’être victime de piratage (mon compte Snap ainsi que mon compte Gmail », a posté Carmen Sama sur son compte Instagram.

A en croire des sources bien introduites à la Yorogang, Carmen Sama, suspectant Vanessa Fashion d’être à l’origine de cette situation, aurait décidé de déposer une plainte à la Police contre cette dernière.

Vanessa Fashion devrait donc se rendre dans les prochaines heures à la police pour répondre à la plainte déposée par Carmen Sama dans le cadre de l’enquête ouverte par la PLCC (Plateforme de lutte contre la Cybercriminalité) afin de retrouver les auteurs du piratage du compte Gmail de l’ex-compagne de DJ Arafat.