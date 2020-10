Benjamin Tehe (LIDER) charge Kuibiert : "C'est un pion du RHDP"

Benjamin Tehe, cadre de Liberté et démocratie pour la République (LIDER), un parti politique ivoirien de l'opposition, est convaincu qu' Ibrahime Coulibaly Kuibiert, le président de la Commission électorale indépendante (CEI), roule pour le pouvoir d'Alassane Ouattara. Le représentant du parti de Mamadou Koulibaly en Allemagne et en Autriche invite le juge hors hiérarchie à faire profil bas.

Benjamin Tehe se déchaine contre Coulibaly Kuibiert

Dans une interview accordée à son service de communication, Benjamin Tehe s'est montré sans pitié pour Ibrahime Coulibaly Kuibiert. Le délégué régional à l'implantation Allemagne-Autriche au sein de Liberté et démocratie pour la République (LIDER) n'a pas mis de gants pour dénoncer ce qu'il qualifie de parti pris du premier responsable de la Commission électorale indépendante. "(..) Ce magistrat, pion du RDR-RHDP, n’est pas crédible donc toutes ses actions sont suspectes et dangereuses. Il gagnerait à chercher une porte de sortie discrète, car la suite des évènements sera très difficile pour Alassane Ouattara et tous ces trafiquants juridiques. Il est tout comme son compère du Conseil constitutionnel sur la liste de persona non grata, donc qu’il fasse profil bas", a recommandé celui que l'on surnomme le "général" Tehe.

Ce proche de Mamadou Koulibaly est convaincu que le régime d'Alassane Ouattara et du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) est proche de sa chute. Benjamin Tehe, qui se réjouit de la mobilisation de l'opposition lors du meeting du samedi 10 octobre indique que cela montre "à quel point cette dictature moribonde disparaîtra dans peu de jours. Aussi, il est inutile de chercher à convaincre quelqu’un qui ne veut pas entendre raison". Dans des termes peu voilés, ce cadre de LIDER a laissé entendre que l'actuel régime ne s'écroulera pas "par l’intervention d’une force extérieure quelconque", même s'il n'est pas opposé à des actions diplomatiques qui peuvent appuyer les actions de l'opposition ivoirienne. "Le Burkina nous a montré le chemin avec la chute merveilleuse de Compaoré, la Tunisie avec le départ fracassant de Ben Ali, le Mali tout récemment avec la descente aux enfers de IBK. Les exemples sont légions et chaque départ à sa particularité. Le RDR peut encore rêver. Le temps appartient au DIEU créateur. Il n’a pas encore dit son dernier mot. Allons seulement !", a soutenu Benjamin Tehe.