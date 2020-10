PRIMUD : 100 Façons primé, Micou Ize Ize rongé par le remord ?

Micou Ize Ize a observé de loin la distinction du groupe zouglou 100 Façons lors du Prix international de la musique urbaine et du couper décaler (PRIMUD) initiée par Soumahoro Moriféré, plus connu sous le nom de Le Molare. L'ancien chorégraphe de Prince et Léo n'a toujours pas été contacté par les deux chanteurs après leur consécration. Ce qui a fait réagir les proches du danseur.

Le groupe 100 Façons distingué, Micou Ize Ize silencieux

La 5e édition du PRIMUD (Prix international de la musique urbaine et du couper décaler) s'est tenue le dimanche 11 octobre 2020 au Palais des congrès. À cette occasion, la formation musicale 100 Façons est repartie avec le titre de meilleur groupe zouglou 2020. "Nous dédions ce trophée à toute la famille zougloutique, à tous nos fans qui nous ont toujours soutenus et aussi à notre frère Micou qui a contribué à la bonne marche de notre promotion... Merci à toute la #FAÇONNÉFAMILY le meilleur reste à venir", ont publié Guy-Mathieu Nahounou (Léo) et Joël Kipré (Prince) sur la page officielle du groupe au lendemain de leur consécration.

Micou Ize Ize, qui s'était brillamment illustré auprès des deux chanteurs de zouglou grâce à une chorégraphie fort remarquable, n'a pas encore réagi au sacre de Léo et Prince. Mais son entourage n'est pas resté silencieux. "Quand ils ont remporté le Prix, ils ont eux-mêmes reconnu que c’est aussi grâce à Micou qu’ils ont été meilleur groupe zouglou de l’année. Nous, on ne peut qu’être fiers, c’est la famille qui a gagné", a laissé entendre un membre de l'équipe de l'ancien chorégraphe de 100 Façons sur Vibe Radio. L'entourage de Micou Ize Ize a également notifié que le chorégraphe n'a pas encore reçu de coup de file de la part des auteurs de la célèbre chanson Adama Natoh. "C’est plutôt le staff managérial du groupe qu’on a eu au téléphone. On espère bien que les autres, Le groupe va pouvoir le faire", raconte le staff de Micou. Ce silence de celui que l'on considère comme le père de la joie pourrait-il cacher un remord ?

Pour rappel, Micou Ize Ize et le groupe 100 Façons étaient en profond désaccord au sujet de la chanson Mon Zouglou, figurant sur le dernier opus du duo de chanteurs. Léo et son compagnon reprochaient au "père" Micou de répondre à des invitations de promoteurs de spectacles et de se produire sur leur chanson sans les consulter.