Rejeté par le groupe 100 Façon, Mikou Izé Izė gagne 1 million FCFA

Écarté de la tournée européenne du groupe 100 façon, Mikou Izé Izė a été réconforté par l'ex international ivoirien Zokora Didier dit Maestro.

Le groupe 100 Façon part en Europe sans Mikou Izé Izė, Zokora Didier vient à son secours

Micou Izé Izé, grosse révélation des réseaux sociaux de ces 6 derniers mois, est devenu célèbre grâce à une vidéo dans laquelle il exécutait des pas de danse assez particuliers. Ce qui lui a valu de nombreuses sollicitations pour des spectacles, des émissions télé ou radio et bien d'autres.

Cependant, le buzz de ce dernier a été entaché d’une vive polémique. En effet, la chanson qui accompagnait les prestations de Micou Izé Izé, est bien celle du groupe zouglou, 100 façon, au sein duquel il exerçait en tant que danseur.

Pour s'être rendu seul à plusieurs reprises à des cérémonies auxquelles il était convié sans en informer le groupe, il a été traité d’ingrat par des internautes qui l'accusaient d’avoir tourné le dos à ceux-là mêmes qui lui ont tendu la main.

S'en était suivi un bras de fer entre les 100 façon et Micou Izé Izé qui s'est même trouvé un manager afin de négocier ses contrats. Quelques mois après cette polémique, le groupe 100 façon a annoncé une tournée européenne qui se déroulera sans Micou. Une nouvelle très mal accueillie par le camp du danseur.

''Au début de la collaboration, il y a eu des incompréhensions entre le groupe 100 Facon et Micou. Les gens ont demandé qu’on mette tous balle à terre. C’est ainsi qu’un contrat a pu être signé en bonne et due forme entre le groupe et Micou, et des engagements avaient été pris en présence de plusieurs aînés du mouvement Zouglou. Les témoins sont encore vivants. Il a été dit qu’à chacune des prestations de 100 Façon, ils doivent se produire dorénavant avec leur chorégraphe Micou. Mais nous ne comprenons pas; lorsqu’ils ont des spectacles, ils ignorent complètement Micou et ils vont prester sans lui'', a déploré le manager de Micou au micro de vibe radio.

Cependant, force est de constater que Micou Izé Izé a très vite retrouvé le sourire. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l'on a aperçu le danseur aux côtés de l'ex international ivoirien Zokora Didier dit Maestro à qui il a offert un CD du groupe 100 façon. En retour, l'ex capitaine des Éléphants a remis la somme d'un million de Fcfa à Micou qui n'a pas pu retenir sa joie