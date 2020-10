Nicolas Sarkozy a de sérieux ennuis judiciaires : Ce qu'on lui reproche

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Nicolas Sarkozy. L'ancien président français a été placé en examen relativement à l'affaire du financement présumé libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Il est accusé d' "association de malfaiteurs". L'information qui est tombée le vendredi 16 octobre 2020 a été livrée par le parquet national financier.

L'ex-président Nicolas Sarkozy mis en examen

L'affaire fait actuellement grand bruit. Nicolas Sarkozy a été mis en examen lundi dans l'affaire du financement présumé libyen remontant à sa campagne présidentielle de 2007 pour "association de malfaiteurs. Il a été auditionné pendant quatre jours dans le cadre d'une enquête. "J’ai appris cette nouvelle mise en examen avec la plus grande stupéfaction. Voici donc franchie une nouvelle étape dans la longue liste des injustices commises tout au long de l’affaire dite du prétendu « financement libyen » de ma campagne électorale de 2007", a commenté l'ex-président français sur Facebook. Nicolas Sarkozy a laissé entendre que son "innocence est à nouveau bafouée par une décision qui ne rapporte pas la moindre preuve d’un quelconque financement illicite".

J’ai produit tout au long de ces 44h d’interrogatoire des éléments essentiels au soutien de la démonstration complète de ma probité. Par respect pour l’institution judiciaire et pour le secret de l’instruction, je ne peux hélas, produire, comme j’en avais l’intention, les 120 pages du procès-verbal de mon audition qui auraient permis de montrer la réalité et la force des preuves ainsi apportées", s'est prononcé Nicolas Sarkozy.

L'ancien locataire de l'Élysée a confié aux Français qu'il est innocent et qu'il compte apporter "un crédit invraisemblable aux déclarations d’assassins, d’escrocs notoires et de faux témoins. Je sais que la vérité finira par triompher". "Je subis cette nouvelle épreuve en demandant à tous ceux qui m’ont fait et continuent à me faire confiance de comprendre que je finirai par prouver ma parfaite innocence. J’y mettrai toute la détermination et l’énergie dont je suis capable. L’injustice ne gagnera pas", a-t-il promis. Nicolas Sarkozy a dirigé la France du 16 mars 2007 au 15 mai 2012.