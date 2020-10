Guillaume Soro dénonce "un coup d'état civil" en Côte d'Ivoire

Guillaume Soro est plus que jamais déterminé à empêcher le projet de 3e mandat de son ancien mentor Alassane Ouattara. En exil à Paris depuis le 23 décembre 2019, à la suite de ses démêlées avec le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Le fondateur du mouvement politique Générations et peuples solidaires (GPS) s'est engagé dans une offensive diplomatique visant à faire reculer le président ivoirien.

Guillaume Soro a échangé avec la députée européenne Marie Arena

Il avait annoncé à travers un tweet qu'il aurait une série de rencontres avec des présidents de commissions de l'Union européenne afin d'échanger sur la situation en Côte d'Ivoire à deux semaines de l'élection présidentielle. "Je me rendrai à Bruxelles pour en discuter avec certains présidents de commissions. Il faut envisager les sanctions ciblées sur les membres du régime félon comme hier en RDC et aussi en 2010 en CI. Cela sauvera des vies en CI", avait fait savoir le député de Ferké. Ainsi l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne a eu un entretien avec Thierry Mariani, membre de la commission des Affaires étrangères du Parlement européen. Il s'est également entretenu avec Marie Arena, la présidente de la sous-commission des droits de l'homme au sein de ladite institution. "Rencontre avec @SOROKGUILLAUME, Président du GPS, nous avons discuté de la situation préoccupante des droits humains en Côte d’Ivoire", a tweeté la députée européenne qui avait déjà vivement critiqué la candidature d'Alassane Ouattara et désavoué Sidi Touré Tiémoko.

Au sortir des échanges avec ces deux personnalités européennes, Guillaume Soro n'a pu s'empêcher de lancer des piques à Alassane Ouattara. "Les droits de l’homme en CI sont piétinés. Des députés en prison sans levée de l’immunité. Un coup d’État civil en cours. Je note que @UEenCI est pour des élections inclusives. L’opposition ivoirienne n’acceptera pas des élections le 31 octobre. Le roublard venu du @FMIactualites sera stoppé. Il ne tient qu’au peuple de CI d’agir. Et nous agirons pour sauver la démocratie que l’Europe cautionne de façon sélective. Les jours pairs l’Europe évoque la non-ingérence et les jours impairs leurs avions bombardent", a enfoncé le leader des soroistes.