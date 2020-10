Présidentielle 2020 : L'Agenda de campagne de Ouattara dévoilé

Alassane Ouattara est candidat à l'élection présidentielle de 2020. Alors que ses opposants ont lancé un mot d'ordre de boycott actif, le président ivoirien est à fond dans sa campagne dont il vient de dévoiler l'agenda.

Les neuf (9) dates clés à retenir pour la campagne d'Alassane Ouattara

Annoncé en retraite politique à la fin de son second mandat en 2020, Alassane Ouattara a dû revenir sur sa décision à la suite du brusque décès de son Premier ministre et dauphin, Amadou Gon Coulibaly. La candidature du chef de l'État a en effet été validée par le Conseil constitutionnel, dans une short-list de quatre candidats dont Henri Konan Bédié, Pascal Affi N'Guessan et Kouadio Konan Bertin.

L'opposition ivoirienne, dans une action concertée, continue cependant d'appeler à l'invalidation de cette candidature à un 3e mandat, qu'elle juge anticonstitutionnelle. Marches éclatées, meetings, désobéissance civile, boycott actif, sont entre autres, les actions que ces opposants au régime d'Abidjan entendent mettre en oeuvre pour faire plier le Président Ouattara.

Mais, pour reprendre les termes d'Adama Bictogo, Directeur exécutif du RHDP, « le chien aboie, la caravane passe », le chef de file des houphouëtistes est en effet lancé dans sa campagne, et il propose « le meilleur pour la Côte d'Ivoire ». Alassane Ouattara entend donc parcourir le pays, d'Est en Ouest, du Nord au Sud en passant par le Centre, afin de proposer son projet de société et son programme de gouvernement aux citoyens ivoiriens.

Ci-joint l'agenda de campagne du Président Ouattara.