Présidentielle : Henri Konan Bédié se confie à l'ONU

Candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, Henri Konan Bédié avait invité l'Organisation des Nations unies à se saisir du dossier ivoirien. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) a réitéré son souhait de voir Antonio Guterres se pencher intervenir.

Henri Konan Bédié fait encore appel à l'ONU

COMMUNIQUE DU PRESIDENT HENRI KONAN BEDIE RELATIF A LA SAISINE DU SECRETAIRE GENERAL DE L’ONU.

Ivoiriens, ivoiriennes

Mes chers compatriotes.

J’observe chaque jour, de plus en plus, la montée de votre colère et de vos peines devant le simulacre d’élection présidentielle que veut organiser, par tous les moyens et à tous les prix, Monsieur Alassane OUATTARA, le 31 octobre prochain.

Dans votre grande majorité, et dans toute la diversité que compose notre Nation, vous vous opposez à cette forfaiture qui piétine, sans scrupule au vu et su de la communauté internationale, notre Constitution et les règles élémentaires de la démocratie.

J’observe surtout votre détermination à tout mettre en œuvre, chacun à son niveau, pour éviter à notre beau pays une nouvelle fracture qui, cette fois, risque de plonger notre Nation dans une situation désastreuse préjudiciable à nous tous, à nos enfants et aux générations futures.

Vous savez que nous devons compter d’abord sur nous-mêmes en faisant aboutir toutes nos revendications par l’exécution rigoureuse du mot d’ordre de désobéissance civile que nous avons lancé, et compter ensuite sur la Communauté Internationale.

C’est pour cela que j’ai publiquement, le 10 octobre dernier, au Stade Félix Houphouët Boigny, adressé en votre nom, un appel solennel à Monsieur Antonio GUTERRES, Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies, pour demander son implication personnelle dans la résolution de la grave crise politique qui secoue encore notre pays par la faute de Monsieur Alassane OUATTARA qui ne veut écouter personne et qui refuse tout dialogue.

J’ai confirmé vos aspirations profondes pour l’engagement urgent d’un dialogue responsable entre toutes les filles et fils de notre pays dans un courrier, transmis à Monsieur le Secrétaire Général de l’ONU par l’intermédiaire de Monsieur le Coordonnateur du Système des Nations Unis à Abidjan le mardi 12 octobre 2020.

Compte tenu de la gravité de la situation que nous traversons ainsi que des enjeux stratégiques que représente la Côte d’Ivoire pour la stabilité durable de la sous-région, j’espère que notre requête trouvera une écoute favorable auprès des Nations Unies.

Ivoiriens, ivoiriennes

Mes chers compatriotes.

Nous avons des raisons d’espérer qu’une analyse profonde de la situation aboutisse à la mise en œuvre de solutions qui préservent la paix et les droits de notre peuple.

Avec le soutien du Président Laurent GBAGBO, du Président Guillaume SORO, du Président Pascal Affi N’GUESSAN, de tous les leaders de l’opposition ivoirienne ainsi que celui de l’ensemble de la population, notre ambition est de restaurer un Etat de Droit dans notre pays et de construire, avec l’implication de tous, une nation véritablement réconciliée avec elle-même, unie et prospère.

Comme vous et avec vous tous, je garde une grande confiance en Monsieur Antonio GUTERRES, un homme de dialogue et d’engagement.

Restons unis, solidaires et mobilisés dans l’action concertée pour le dialogue, la paix et le bonheur partagé par toutes nos populations qui ont tant souffert et pour l’avenir de nos enfants.

Fait à Abidjan le 17 Octobre 2020

Henri KONAN BEDIE

Président du PDCI-RDA,

Candidat à l’Election présidentielle.