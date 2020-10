Violent clash entre Ouattara et Affoussiata Bamba

Affoussiata Bamba Lamine, en exil en France aux côtés de Guillaume Kigbafori Soro, est aujourd'hui une farouche adversaire d'Alassane Ouattara. L'ancienne ministre de la Communication, débarquée du gouvernement à la suite de sa défaite aux législatives de 2016, a été ciblée par le candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) le vendredi 16 octobre 2020, lors du lancement de sa campagne. L'avocate du député de Ferké est montée au créneau sans hésiter pour apporter la réplique au président ivoirien.

Affoussiata Bamba tacle Alassane Ouattara

Vendredi 16 octobre 2020, Alassane Ouattara a procédé au lancement de sa campagne présidentielle à Bouaké. Le candidat des houphouëtistes n'a pas mis de gants pour s'attaquer au camp de Guillaume Soro. Parlant d' Affoussiata Bamba Lamine, le président sortant a livré les raisons de son limogeage du gouvernement en 2017. "Dès mon premier mandat, j'ai dit, quand je formais mon gouvernement, que ceux qui ne réussiraient pas aux élections législatives sortiraient du gouvernement", a lancé le candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP)", a expliqué le chef de l'État. Ainsi la défaite de l'avocate ivoirienne, en tant que candidate du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, devant Yasmina Ouegnin, a été la raison de son départ du gouvernement. "Parce qu'elle n'a pas été élue, elle est devenue opposante. Quand on perd son poste de ministre, on devient opposant. Qu'est-ce que cela veut dire ?", s'est surpris Alassane Ouattara.

Affoussiata Bamba Lamine n'a pas voulu rester silencieuse face à ces propos tenus à son égard. Dans une publication sur les réseaux sociaux, l'ex-ministre de la Communication a apporté une cinglante réponse à son ancien patron. Décidément, je l’obsède à ce point celui-là ! Ce faux courageux des temps d'accalmie ! Je ne fais plus partie de sa bulle depuis janvier 2017, mais il parle encore de moi !", a écrit l'opposante ivoirienne.

Dans la foulée, elle a donné les raisons qui l'ont amenée à s'opposer à Alassane Ouattara. "Cela étant, quand une personne est capable de renier sa parole à ce point, alors qu’elle avait clamé partout qu’elle ne serait pas candidate en 2020 et qu’elle se dédie pour l’être, à un 3e mandat illégal et anticonstitutionnel ; quand vous découvrez que vous n’avez pas les mêmes valeurs et que les causes de votre engagement à ses côtés ne visent pas le même objectif ; quand vous vous apercevez que cette personne est un affabulateur et un illusionniste qui a donné d’elle une image qui ne correspond pas à la réalité ; s’opposer à elle devient un devoir citoyen !", a clamé la fille de Bamba Moriféré.