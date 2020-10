Sly de Sly, la seule femme qui a fait ''taper poto'' à Molaré

Le boss du Couper décaler, Soumahoro Mauriféré alias Molaré, a fait des révélations assez surprenantes sur la chanteuse Sly de Sly, perçue comme l'étoile montante de la musique ivoirienne.

Molaré: "Heureusement pour elle, sinon personne n'allait la prendre au sérieux après"

La chanteuse Sly de Sly est considérée par de nombreux observateurs comme l'une des plus belles voix de la musique ivoirienne. Bien qu'étant très connue dans le showbiz ivoirien du côté de la France, cette charmante jeune femme a véritablement mis du temps à imposer son style musical en Côte d'Ivoire.

Depuis pratiquement un an, Sly de Sly continue de prendre sa place dans la musique féminine en Côte d'Ivoire. Après son titre ''Dieu te voit'' qui a cumulé plus de deux millions de vues sur YouTube, la talentueuse chanteuse a dévoilé, en septembre dernier, un nouveau single baptisé ''Tout va bien'' qui est déjà fort apprécié par les mélomanes.

Cependant, force est de constater que Sly de Sly n'est pas du tout une nouvelle venue dans la musique ivoirienne. Elle a activement participé à l'implantation du Couper-décaler dans les années 2000. Soumahoro Mauriféré alias Molaré l'a d'ailleurs confirmé dimanche lors d'une soirée organisée en hommage à feu Douk Saga, à Cocody.

Le promoteur du Primud a également fait des confidences sur cette dernière. ''C'est la seule femme qui m'a fait ''taper poto'' (refuser les avances) à l'époque du Couper décaler à Paris et je n'étais pas le seul. Toute la jet set aussi. Heureusement pour elle, sinon personne n'allait la prendre au sérieux après'', a confié Molaré avant d'ajouter: ''Aujourd'hui, on la respecte tous car elle a contribué à aider le mouvement par sa voix sur nos singles. Il y a longtemps qu'elle chante. La musique, c'est Dieu qui décide quand tu vas percer. Mais je suis fier d'elle aujourd'hui. Sa persévérance et sa foi ont payé avec les tubes qu'elle nous sort en ce moment'', a-t-il fait savoir.