Alphonse Soro: "On peut prendre en otage les processus électoraux"

Alphonse Soro, proche de Guillaume Kigbafori Soro, a été sans pitié contre le pouvoir d'Alassane Ouattara. Très remonté contre le régime du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le président de l'Alliance nationale pour le changement (ANC) a sorti les griffes au moment où la Côte d'Ivoire est secouée par de vives manifestations contre le 3e mandat du président ivoirien.

Alphonse Soro: "Avec l’appareil de l’État, on peut organiser le mensonge d’État pour..."

C'est à travers une publication sur sa page Facebook qu' Alphonse Soro a affiché sa colère contre le régime d'Alassane Ouattara. Ci-dessous la déclaration du fondateur de l'ANC (Alliance nationale pour le changement) :

L’appareil de l’État.

Avec l’appareil de l’État, on peut contraindre ses redoutables adversaires à l’exil ;

Avec l’appareil de l’État, on peut distribuer des peines de 20 ans d’emprisonnement à ses redoutables adversaires ;

Avec l’appareil de l’État, on peut remplir les prisons du pays de ses adversaires politiques ;

Avec l’appareil de l’État, on peut organiser le mensonge d’État pour endoctriner, embrigader et manipuler pour les intérêts de son clan ;

Avec l’appareil de l’État, on peut prendre en otage les processus électoraux et embellir toutes les forfaitures ;

Avec l’appareil de l’État, on se métamorphose, on dit, on se dédit et on se rédedit sans sourciller ;

Avec l’appareil de l’État, on peut tenir en respect toutes les institutions de la République pour servir sa cause ;

Avec l’appareil de l’État, on a l’illusion d’une puissance DIVINE et inébranlable face à ses adversaires et au peuple ;



Avec l’appareil de l’État, on peut acheter toutes les consciences pour servir ses désirs et loisirs ;

Avec l’appareil de l’État, on peut disposer de nombreux ramassis et laboratoires de lynchage médiatique d’influence pour se donner l’image convenable ;

Avec l’appareil de l’État, on peut faire les plus grandes mobilisations et manifestations populaires pour intimider tous les décideurs et l’opinion publique ;

Mais avec l’appareil de l’État, on devient surtout aveugle et sourd-muet quand on fonce tout droit dans le mur !