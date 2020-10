La désobéissance civile fait déjà plus de 2 milliards F CFA de pertes

Le mot d'ordre appelant à la désobéissance civile, lancé par l'opposition politique en signe de protestation contre la candidature du président Alassane Ouattara à l'élection du 31 octobre 2020, fait déjà des dégâts. La SOTRA (Société des transports abidjanais) subit un énorme préjudice financier à la suite de l'incendie et la destruction de ses autobus par des individus non encore identifiés. Selon un communiqué du ministère des Transports, l'entreprise enregistre une perte de plus de deux milliards de francs CFA.

Qui va payer les factures des destructions de biens causées dans le cadre de la désobéissance civile?

