Bonne nouvelle pour les Ivoiriens: Ouattara disposé à rencontrer Bédié

Les lignes pourraient bouger entre le président Henri Konan Bédié du PDCI-RDA et le chef de l'État sortant, Alassane Ouattara dont la candidature à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 fait l'objet de manifestations violentes depuis quelques temps en Côte d’Ivoire.

Face-à-face imminent Bédié - Ouattara ?

Face à la radicalisation des positions de l'opposition qui exige le retrait pure et simple de cette candidature du leader du RHDP, la dissolution du Conseil constitutionnel et de la Commission électorale indépendante (CEI), les différentes missions internationales de médiations qui se sont succédées dans le pays, sont parvenues à obtenir quelques concessions de part et d'autre.

Dans la déclaration ci-dessous, le gouvernement ivoirien, en plus de consentir à un léger réaménagement de la CEI, exprime la disponibilité du président Alassane Ouattara à rencontrer son aîné Henri Konan Bédié pour aller vers une décrispation de la situation sociopolitique explosive qui prévaut actuellement.